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Bakan Koca'dan önemli uyarı: Yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antibiyotik kullanımı hakkında önemli uyarılarda bulundu.
Bakan Koca'dan önemli uyarı: Yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Antibiyotikler, biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın" dedi.

Bakan Koca, '18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca, "Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda faydasını görün" ifadelerini kullandı.

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