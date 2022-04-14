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Bakan Koca'dan Sakarya'ya önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 14 Nisan Perşembe günü Sakarya’da incelemelerde bulundu.
Bakan Koca'dan Sakarya'ya önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaretlere bulunmak ve şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak üzere perşembe günü Sakarya'da olacak.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Salgının ağır yükü üzerimizden kalkarken gündemimiz de değişti. Vatandaşımızın sağlık hizmetini en iyi koşullarda alması için gayret gösteriyoruz. Sakarya da bizim için sağlık konusunda önemli bir şehrimiz. Şuan 1776 yataklı hastanelerimiz olmak üzere 9 yatırımımız devam ediyor. Sakarya Şehir Hastanesi önümüzdeki yıl tamamlanacak. Sakarya'da toplam yatak sayısını 900'lerden 2 binlere çıkardık. 

Bakan Koca'nın 106 yataklı acil durum hastanesi inşaatını da gezmesi bekleniyor.

BAKAN KOCA'NIN PROGRAMI BELLİ OLDU
Saat 13.00: Ankara'dan Sakarya'ya hareket

Saat 14:00: Valilik ziyareti

Saat 14.30: İl değerlendirme toplantısı

Saat 16.30 Sakarya Tıp Fakültesi öğrencileri ile buluşma

Saat 19.00 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti

Saat 19.44 Sağlık çalışanları ile iftar programı

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