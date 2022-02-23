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Bakan Koca'nın paylaştığı Gündağ bebek, yarın ameliyat olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya  hesabından duyurduğu 6 günlükken Elazığ’dan ambulans uçakla kalp operasyonu için Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezine getirilen Gündağ Buğlem bebek, yarın ameliyat olacak." dedi.
Bakan Koca'nın paylaştığı Gündağ bebek, yarın ameliyat olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen cumartesi günü sosyal medya hesabından, Elazığ'daki 6 günlük Gündağ bebeğin, aort koarktasyonu rahatsızlığı nedeniyle ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezine getirildiğini duyurdu. Konya'ya getirilen Gündağ bebek, 6 ay önce Konya Şehir Hastanesi'nde açılan Çocuk Kalp Merkezi’nde tedaviye alındı.

3 AYRI OPERASYON GEÇİRECEK  
Merkezin klinik sorumlusu  Opr. Dr. Murat Şimşek, ''Gündağ bebeğin kalbinde bir deliği var.  Ameliyatta 3 ayrı operasyon gerçekleştireceğiz. Aort damarındaki darlık da giderilecek. Şu an genel değerleri yüksek olduğu için normale dönmesi için tedavi uyguluyoruz ve çocuğun biraz stabillenmesini bekliyoruz. Perşembe günü de inşallah ameliyatını yapacağız'' dedi. 

Bebek hastaların tamamının şehir dışından geldiğini söyleyen Şimşek, “Hastaların tamamı acil sevkle şehir dışından geldi. Anadolu başta olmak üzere Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden hastalar kabul ediyoruz. Hasta portföyümüz genelde yeni doğum. Yeni doğan döneminden 18 yaşa kadar tüm hastaların doğuştan olan kalp hastalıklarının cerrahisini yapıyoruz. Kompleks cerrahi gerektiren hastalara da müdahale ediyoruz. 13 yatağımız var ve şu anda doluluk oranı yüzde 100'e yakın” diye konuştu.

40'IN ÜZERİNDE BEBEK TEDAVİ GÖRDÜ 

Çocuk Kalp Merkezi’nde 6 ay içinde 40'ın üzerinde bebeğin tedavi gördüğünü belirten Anestezi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Betül Kozanhan da  "Konya Şehir Hastanesi'nde 24 uzman, 17 asistan ve 110 anestezi teknisyeniyle  gelişmiş, oldukça tecrübeli bir ekiple bu hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetlerin bir parçası olarak yakın zamanda açılan Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Kalp Damar Cerrahi Merkezi'mize de hizmet vermeye başladık. Bugüne kadar Türkiye'nin birçok yerinden hava ve kara ambulansıyla yaklaşık 40'ın üstünde hasta aldık" dedi. (DHA)

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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