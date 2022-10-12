Bakan Kurum arsa tapularının verileceği tarihi açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum TOKİ İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesinin detaylarını anlattı. Bakan Kurum "Vatandaşımız sabit taksitle alabilir. Arsa tapularını Aralık ayında vermeye başlayacağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut projesine 7,5 milyon kişinin başvurduğunu açıkladı.

Bakan Kurum "Arsa değerlemelerini SPK onaylı ekspertizlere göre yapıyoruz. Değerlemelerden de yüzde 50'ye varan indirim yapıyoruz." dedi.

Bakan Kurum "Vatandaşlarımız ister 250 bin sosyal konuta, isterse de bir milyon arsa-konuta başvurabilir. Kurada ikisinden de çıkarsa birisini tercih etmesini isteyeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Açıkladığımız ilk günden beri milletimizin büyük bir ilgisi ile karşılaşıyoruz. Şu an itibariyle başvuru sayımız 7,5 milyona, işlemi tamamlanmış-onaylanmış sayısı da 4 milyon 442 bine ulaştı.

Arsa başvurularına şu ana kadar 67 bin kişi katıldı. İş yerleri için ise 20 bin kişi başvurdu. Arsalarımızın yüzde 40'ını şehir merkezlerimizde belirledik. İlçelerden de arsalar ciddi talep var. Bir milyon altyapılı arsanın 50 bini İstanbul'da olacak. Yapmış olduğumuz il ziyaretlerindeki vatandaşlarımızın talepleri, neticesinde bu sayıları belirledik. 10 Ekim itibarıyla başvurular başladı. 7 Kasım'a kadar sürecek.

İlçe ve merkezdeki talepleri dikkate alarak arsalarımızı belirledik. Bu arsaların değerlemelerini SPK tarafından onaylı olarak yapıyoruz. Değerlemelerden de yüzde 50'ye varan indirim yapıyoruz. 350 milyon metrekare üzerinde çalışıyoruz.

BİRİNİ TERCİH ETMELERİNİ İSTEYECEĞİZ

Vatandaşlarımız ister 250 bin sosyal konuta, isterse de bir milyon arsa-konuta başvurabilir. Kurada ikisinden de çıkarsa birisini tercih etmesini isteyeceğiz

ARSA TAKSİTLERİ FAİZSİZ VE SABİT OLACAK!

Sabit olacak. Faizsiz bir şekilde vatandaşlarımız ödeyecek. İlk taksit 1 yıl sonra başlayacak. Vatandaşlarımız sabit bir şekilde taksitlerini ödeyecekler. Gençlerimiz bu projeye çok büyük bir ilgi gösterdiler. Gençler bizim geleceğimiz. Biz eminiz ki bizden çok daha iyisini yapacaklar. Tek amacımız onlara daha iyi bir gelecek sunmak. Gençlerimizin başvuru 2 milyonu aştı.

TAPULAR ARALIKA AYINDA VERİLECEK

Burada imar planları hazırlayacağız. Bazılarının imar planları da hazırlandı. Yüzde 40'ını yeşil alanlara sosyal donatılara terk edeceğiz. Vatandaşlarımıza Aralık ayı itibarıyla arsa tapularını vermeye başlayacağız. Her türlü teknik desteği de sağlayacağız. 81 ilin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu projeleri sunacağız. Ama kişiler kendisi de projesini yapabilecek. Bazıları arsalarını kat karşılığı olarak da verilebilecek.

Biz vatandaşlarımıza altyapılarını bitirip vermek istiyoruz. Bunlar hazırlandıktan sonra vatandaşlarımız 2 yıl içerisinde tamamlayıp oturabilecek

28 İLDE 10 BİN İŞ YERİ

Şehirlerin istihdamına katkı sağlamak istiyoruz. İlk etaptaki istihdam büyüklüğü 100 bin kişi. Burada 250 sektörümüzü tetikleyen bir proje. 28 ilimizde 10 bin iş yeri belirledik. 350 bin liradan başlıyor. İki yıl içerisinde iş yerlerini tamamlayacağız.

KASIM AYINDA DUYURACAĞIZ

Biz bu projeyi duyurduğumuz andan itibaren kira ve ev fiyatları durmaya başladı. Ve artış düşmeye başladığını da görüyoruz: Arzı arttırdığınız süreçte fiyatların da düşmesi kaçınılmaz olacaktır.

Orta ve üst gelir grubuna yönelik konut projesini Kasım ayında duyuracağız'