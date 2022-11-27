  • BIST 4.874,34
  • Altın 1051.207
  • Dolar 18.6231
  • Euro 19.3907
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Bakan Kurum depremin yaşandığı Düzce'de bina yıkım çalışmasına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremde ağır hasar gören 4 katlı apartmanın yıkım çalışmasına katıldı.
Bakan Kurum depremin yaşandığı Düzce'de bina yıkım çalışmasına katıldı

Merkez üssü Gölyaka'da 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından inceleme yapmak üzere kente gelen Kurum, ilk olarak Cumayeri ilçesine bağlı Taşlık köyünü ziyaret etti.

Burada ağır hasarlı binaları inceleyen Kurum, depremden etkilenen vatandaşlarla görüştü. Evi ağır hasar gören ve konteyner yardımında bulunulan 87 yaşındaki Zülfiye Yıldırım'la sohbet eden Kurum, gerekenlerin yapıldığını, yapılmaya da devam edeceğini bildirdi.

Kurum, daha sonra Gölyaka ilçesine geçerek Kültür Mahallesi'nde ağır hasar gören 6 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 4 katlı apartmanın yıkım çalışmasına katıldı.

Burada inceleme yapan Kurum, bina karşısında çadırlarda kalan aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti, çocuklara çeşitli oyuncak hediyeler verdi.

Mobil Koordinasyon Merkezi'ne de uğrayan Bakan Kurum, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalet Bakanlığı, 39 milletvekili hakkındaki 63 fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına gönderdi27 Kasım 2022 Pazar 11:23
  • Kamuya 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak27 Kasım 2022 Pazar 11:02
  • Bakanlık: Konya hayvan bakımevindeki köpeklere muayene yapılacak27 Kasım 2022 Pazar 10:37
  • 10 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı27 Kasım 2022 Pazar 10:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı27 Kasım 2022 Pazar 01:20
  • MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu27 Kasım 2022 Pazar 01:17
  • Fatih Terim'in annesi son yolculuğuna uğurlandı26 Kasım 2022 Cumartesi 14:37
  • Bir korucumuz şehit oldu, Pençe-Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi26 Kasım 2022 Cumartesi 14:37
  • Soylu açıkladı: İBB kadrosunda 6 PKK'lı tespit edildi26 Kasım 2022 Cumartesi 14:36
  • Bartın'ı sağanak vurdu: Servis yolu çöktü26 Kasım 2022 Cumartesi 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti