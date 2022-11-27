Bakan Kurum depremin yaşandığı Düzce'de bina yıkım çalışmasına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremde ağır hasar gören 4 katlı apartmanın yıkım çalışmasına katıldı.

Merkez üssü Gölyaka'da 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından inceleme yapmak üzere kente gelen Kurum, ilk olarak Cumayeri ilçesine bağlı Taşlık köyünü ziyaret etti.

Burada ağır hasarlı binaları inceleyen Kurum, depremden etkilenen vatandaşlarla görüştü. Evi ağır hasar gören ve konteyner yardımında bulunulan 87 yaşındaki Zülfiye Yıldırım'la sohbet eden Kurum, gerekenlerin yapıldığını, yapılmaya da devam edeceğini bildirdi.

Kurum, daha sonra Gölyaka ilçesine geçerek Kültür Mahallesi'nde ağır hasar gören 6 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 4 katlı apartmanın yıkım çalışmasına katıldı.

Burada inceleme yapan Kurum, bina karşısında çadırlarda kalan aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti, çocuklara çeşitli oyuncak hediyeler verdi.

Mobil Koordinasyon Merkezi'ne de uğrayan Bakan Kurum, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.