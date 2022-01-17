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Bakan Kurum: Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerindeki aynı hassasiyeti Arnavutluk'taki Laç için de gösterdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, TOKİ tarafından Arnavutluk'un Laç kentinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde konuştu.
Bakan Kurum: Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerindeki aynı hassasiyeti Arnavutluk'taki Laç için de gösterdik

Yaşanan depremden sonra inşa edilen 522 yeni konut ve 37 iş yerinin teslim töreninde bir araya gelindiğini belirten Kurum, afetzedelere yeni ve sıcak yuvalarında sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmeleri dileğinde bulundu.

Türkiye ve Arnavutluk ilişkilerinin geçmişten gelen büyük gönül bağı ve kardeşlik üzerine kurulduğunu dile getiren Kurum, ortak tarihin, iki ülkeyi her gün biraz daha birbirine yakınlaştırdığını söyledi.

Osmanlı'da ilk Türkçe sözlüğü yazan Şemsettin Sami ile İstiklal Marşı'nı kaleme alan milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, konuşulan ortak gönül dilinin mimarları olduğunu vurgulayan Kurum, "İşte bu köklü bağlardan dolayı iyi günlerde sevinci, kötü günlerimizde kederi paylaştık. Bu anlayışla iki yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla, yaşanan depremin hemen ardından Türkiye olarak Arnavutluklu kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferberlik ruhuyla hareket ettik. Tıpkı ülkemizde Elazığ, Malatya ve İzmir'de meydana gelen depremlerde olduğu gibi Giresun ve Ordu'da yaşanan sellerde, Antalya ve Muğla'daki yangınlarda nasıl seferberlik ruhuyla hareket ettiysek, Arnavutluk için de Laç şehrimiz için de aynı hassasiyeti gösterdik." diye konuştu.

"Yeni yuvalarımızı özgün bir mimariyle hazırladık"
Bakan Kurum, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla AFAD, Türk Kızılay, TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Arnavutluk'a hareket ettiğini ve hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de hamdolsun konutlarımızı, ticari ünitelerimizi teslim etmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Yeni yuvalarımızı, kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız ilhamla bölgenin tarihi ve kültürel duygusuna uygun, özgün bir mimariyle hazırladık. Yeni yuvalarımızın, iş yerlerimizin, sosyal alanlarımızın depremzede kardeşlerimize yepyeni bir hayat sunmasını temenni ediyorum. Arnavutluk'tan doğan akarsuların Tuna'ya, oradan da Karadeniz'e ulaştığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu ufukla, yeni gönül bağları, kardeşlik köprüleri inşa etmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da her alanda, her anlamda Arnavutluk'taki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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