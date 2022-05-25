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Bakan Kurum: Fahiş kiralarla ilgili çalışma var! Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak" diyerek "Çalışmalarımız var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak." ifadelerini kullandı..
Bakan Kurum: Fahiş kiralarla ilgili çalışma var! Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Bakan Kurum, fahiş kiralarla ilgili yaptığı açıklamalarda 'Fırsatçılara geçit vermeyeceğiz' şeklinde belirterek; 'Fahiş kiralarla ilgili yaptığımız çalışmayı Cumhurbaşkanımız yakında paylaşacak. Konut sahibini de kiracıyı da mağdur etmeyeceğiz' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Para'da soruları cevapladı.

Bakan Kurum'un yaptığı açıklamalardan satır başları;

İlgili bakanlarımız süreci takip ediyor. Düzenlemede bunlarla ilgili de inşallah çalışacağız. Ne konut sahibini ne de kiracıyı mağdur etmeyecek bir düzenleme yapacağız ancak fırsatçılığa bir şekilde müsaade etmeyeceğiz.

En kısa zamanda çalışma tamamlanacak ve fahiş artışları yapanlarla ilgili, sadece kira değil konut fiyatlarında da olağan üstü bir artış söz konusuysa bununla ilgili denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşımız müsterih olsun.

Biz sosyal konut yapmaya da devam edeceğiz. Bugün burada kentsel dönüşümü yaptık. İnşallah pazar günü büyük bir coşkuyla Fetih kutlayacağımız İstanbul'un en önemli akciğeri olacak projenin temellerini atacağız. 145 bin 300 fidanımızı toprakla buluşturacağız. Bu noktada yapılması gerekenleri ilgili bakan arkadaşlarımızla birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde takip ediyoruz. Gerekli düzenlemeyi de en kısa zamanda inşallah hep birlikte yapacağız.

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