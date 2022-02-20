  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.294
  • Dolar 13.6446
  • Euro 15.4507
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

Bakan Kurum: İklim Şurası'nda 7 farklı alanda yeni yol haritasını belirleyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "7 farklı alanda Türkiye'nin yeni yol haritasını belirleyeceğiz" dedi.
Bakan Kurum: İklim Şurası'nda 7 farklı alanda yeni yol haritasını belirleyeceğiz

Bakan Kurum, yarın Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde başlayacak İklim Şurası öncesi videolu mesaj yayımladı. Konya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya ilan ettiği yeşil kalkınma devriminin en önemli adımının atılacağını belirten Kurum, kentin bini aşkın kişiyle Türkiye'nin ilk İklim Şurası'na ev sahipliği yapacağını bildirdi. İklim Şurası'nın 5 gün süreceğini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"İklim Şurası'nda; sera gazı azaltımından yeşil finansman ve karbon fiyatlamaya, iklim değişikliğine, uyumdan yerel yönetimlere, göç, adil geçiş ve sosyal politikalardan bilim ve teknolojiye kadar 7 farklı alanda Türkiye'nin yeni yol haritasını belirleyeceğiz. İklim Şurası'nda, aynı zamanda, gençlik buluşması, sporcu, sanatçı ve uzmanlarımızın gerçekleştireceği söyleşiler ve paneller, fotoğraflarla iklim değişikliği sergisi ile üç boyutlu iklim tüneli gibi, birçok etkinlik gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin elleri; ortak evimiz dünyamız ve cennet vatanımız için milletimizin geleceği, çocuklarımızın yarınları için İklim Şurası'nda birleşiyor, hep birlikte 'yerelden küresele iklim seferberliği' diyoruz. Yeşil Kalkınma Devrimiyle; 'Büyük ve güçlü Türkiye' diyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi20 Şubat 2022 Pazar 12:19
  • Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi20 Şubat 2022 Pazar 12:11
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti20 Şubat 2022 Pazar 12:04
  • YTB yürüttüğü projelerle Afrika-Türkiye ilişkilerinin gelişimine katkı sağlıyor20 Şubat 2022 Pazar 11:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık20 Şubat 2022 Pazar 11:48
  • Müsilaj, Marmara'daki mercan ve sünger popülasyonunu olumsuz etkiledi20 Şubat 2022 Pazar 11:47
  • Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi20 Şubat 2022 Pazar 11:39
  • Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki kayıplardan birine ulaşıldı20 Şubat 2022 Pazar 11:28
  • Sevmek istediği Pitbull melezi, hastanelik etti20 Şubat 2022 Pazar 11:06
  • Köpeğin oynarken yuttuğu plastik top, ameliyatla çıkartıldı20 Şubat 2022 Pazar 11:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti