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Bakan Kurum 'İlk Evim İlk İş Yerim projesi'nin başvuru sayılarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesinin başvuru sayılarını açıkladı.
Bakan Kurum 'İlk Evim İlk İş Yerim projesi'nin başvuru sayılarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk Evim İlk İş Yerim projesinin başvuru sayılarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. 

Bakan Kurum'un yapmış olduğu açıklama

İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa ve iş yerine başvuru sayılarımız da netleşti. 1 milyon 177 bin 56 vatandaşımız arsaya başvurdu. Müstakil arsa için 956 bin 79 Müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.

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