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Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin yüzeyinde ve derinde şu an müsilaj yoktur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir." dedi.
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin yüzeyinde ve derinde şu an müsilaj yoktur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Kurum, "Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi." ifadesini kullandı.

Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj olmadığını kaydeden Bakan Kurum, "Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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