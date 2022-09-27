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Bakan Kurum: Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirmeliyiz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tüm bakanlıklarımızla, belediyelerimizle birlikte şehirlerimizin alt yapısını iklim değişikliğine uyumlu hale getirmek zorundayız. "dedi.
Bakan Kurum: Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirmeliyiz

Bakan Kurum, bakanlıkta düzenlenen 'İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, ilk kurul toplantısında 2053 hedefleri doğrultusunda Ulusal Katkı Beyanı'nın güncellenmesi gerektiğini ele aldıklarını belirterek, "Bu noktadaki çalışmalarımızı da görüştük. Bugün de yeniden istişare edeceğiz. Ulusal kalkınma hedeflerine, ülkemizin gelişmesine, büyümesine, istihdamına katkı sağlayacak şekliyle ulusal katkı beyanımızı da güncelleyeceğiz. Kasım ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusal katkı beyanını güncelleyecek çalışmayı neticelendirip açıklamamız hususunda adımlarımızı atıyoruz" dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEYİ SEFERBERLİK RUHUYLA YÜRÜTMEK İSTİYORUZ'

Bakan Kurum, Bilim Kurulu, tüm bakanlıklar ve üniversiteler ile birlikte iklim değişikliği mücadele ve uyum çalışmalarını seferberlik anlayışıyla yürütmek istediklerini söyleyerek, "Bu seferberlik sözde değil. Sektörlerle bir araya geldiğimizde iklim değişikliği mücadele ve uyum çalışmalarının ülkemizin bundan sonraki sürecinde, her meslek dalını ilgilendiren önceliklerin verilmesi gerektiği bir konu olarak görüyoruz. Bu farkındalığı tüm sektörlerimizle birlikte toplumun tüm kesimleriyle paylaşarak netice almak en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de iklim değişikliği nedeniyle afetlerin sayısının ve şiddetinin arttığını söyleyerek selden etkilenen Pakistan'ı ziyaretindeki izlenimlerini paylaşan Kurum, ülkenin yüzde 30-40'nın sular altında kaldığını, çadır dahi kurulamayacak bir manzarayla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bu tüm dünyayı etkileyen bir süreç. Bununla birlikte kuraklığın beraberinde getirdiği su ve gıda krizi de dünyamız ve geleceğimiz adına büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu noktada bizlere düşen bu sürece ilişkin tedbir almaktadır. Ülkemiz Akdeniz havzasında yer alan bir ülke ve dolayısıyla biz de afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalıyoruz. Afetlere karşı tedbir almamız gerektiği, tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız ve belediyelerimizle büyük bir koordinasyon içerisinde bu çalışmaları yürütüyoruz. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD ile afet öncesi risk yönetiminde aldığımız tedbirlerle can ve mal kayıplarını minimuma indirecek bir adım attığımızı da sahada bilfiil görmüş olduk" diye konuştu.

'ŞEHİRLERİMİZİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMLU HALE GETİRMELİYİZ'

Bakan Kurum, tüm bakanlıklarla, belediyelerle birlikte şehirlerin alt yapısını iklim değişikliğine uyumlu haline getirmek zorunda olduklarını dile getirerek, "Deprem öldürmez, çürük bina öldürür. Riskli bina öldürür. Dolayısıyla burada da iklim değişikliği; seller, kuraklık, heyelan, afetlere karşı şehirlerimizin alt yapılarını güçlendirerek güçlü hale getirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bir afet öncesinde 1 liraya yapacağınız iş, afet sonrasında maalesef 10 katına yapılmak zorunda kalınıyor. Dolayısıyla bu tedbirleri almak bizim için çok çok önemli diye düşünüyorum. Bunu da bugün Koordinasyon Kurulu’nda yine bir karara bağlayıp yani bu noktada atılacak adımları gerek yereldeki gerek ulusaldaki iklim değişikliğine uyum çerçevesinde tüm bakanlıklarımızın bu çalışmaları da yürütmesi önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Ardından Sosyal Konut Projesi'ne değinen Kurum, "Tüm projelerimizde olduğu gibi aslında bu projemizde de yine sıfır atığa uyumlu, çevreye saygılı, iklime duyarlı, enerji verimli, güçlü yalıtımı olan uygulamalarla bu projelerimizi inşa edeceğiz. Bu projemizde iklim değişikliğine uyum açısından bakanlığımız nezdinde yapılacak adımlar çalışmalar çerçevesinde çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'BİRÇOK DÜNYA ÜLKESİNDEN İYİ DURUMDAYIZ'

İklim Kanunu çalışmalarını da tamamladıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; iklim değişikliğine uyum, koordinasyon noktasındaki mücadele eylem planlarında birçok Avrupa ülkesinden, dünya ülkesinden iyi durumdayız. Ama bu noktadaki amacımız gerçekten net sıfır emisyon hedefine ulaşmaktır. Ve yine tabii ki katedeceğimiz birçok mesafe ve yol var. Bunu da inşallah hep birlikte atıyor olacağız" dedi.

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