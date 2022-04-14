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Bakan Kurum, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Bakan Kurum, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı. İftar duasının ardından Bakan Kurum, davetlilere konuşma yaptı. Şehit ailelerine ve gazilere sosyal konut projelerinde kontenjan ayırarak öncelik tanıdıklarını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Çanakkale'de yedi düvele iman dolu göğsüyle siper olan kahramanların torunları dün 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışında vatan için millet için ezanı için bayrak için gözlerini budaktan sakınmıyorlar. Teröriste korku, dosta güven veriyorlar. Bizler de torunları olarak, aileleri olarak, bu emanete sahip çıkmak için tüm ekibimizle en yüksek hassasiyeti gösteriyoruz. Şehit ailelerimize ve gazilerimize Bakanlığımızın özellikle sosyal konut projelerinde kontenjan ayırıp öncelik tanıyoruz. Onların dertleriyle dertleniyor, sorunlarını kendi sorunumuz biliyoruz. Şu anda Keçiören'deyiz. Keçiören, Türkiye genelinde en çok şehit ailesi ve gazinin olduğu bölgeler arasında en başlarda yer alıyor. Vatanını, milletini, dinini seven insanların diyarı Keçiören. Bu anlamda Keçiören'in de bizim için ayrı bir önemi var. Bizim şehitlerimize, gazilerimize, ailelerine sözümüz var, borcumuz var, vefamız var. Bu borcu ödemek için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti ülkemizi daha ileriye daha yüksek noktaya hep birlikte, el ele taşıyacağız."

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