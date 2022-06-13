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Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Haymana'da incelemelerde bulundu

Kurum, yaşanan sel nedeniyle Haymana'nın kırsal mahallesi Kızılkoyunlu'ya ilk etapta, 15 ev tipi konteynır ile 30 büyükbaş hayvanın konaklaması için çadır göndereceklerini bildirdi.
Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Haymana'da incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaşanan sel felaketi nedeniyle büyükbaş hayvanların sele kapıldığı Haymana'nın kırsal mahallesi Kızılkoyunlu'da incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum'a, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut eşlik etti.

Kızılkoyunlu Mahalle Muhtarı ve köylülerle sel nedeniyle yıkılan kerpiç evleri ve ahırları inceleyen Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kerpiç evleri yıkılan ve zarar gören vatandaşlar ile ahırları yıkılanların taleplerini alan Kurum, ilk etapta mahalleye 15 ev tipi konteynır ile 30 büyükbaş hayvanın konaklaması için çadır göndereceklerini belirterek, ihtiyacı olanların muhtara başvuru yapmasının yeterli olacağını söyledi.

İlçede, etkili olan sağanak nedeniyle, Kızılkoyunlu Mahallesi'nde derelerin taşmasıyla çok sayıda büyükbaş hayvan sele kapılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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