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Bakan Kurum: Tertemiz bir Marmara hayalimiz vardı, aynı hayal Van Gölü'müz için de var

Van Gölü'ndeki kıyı ve dip temizliği çalışmalarını inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tertemiz bir Marmara hayalimiz vardı, aynı hayal aslında Van'ımız, Van Gölü'müz için de var." dedi.
Bakan Kurum: Tertemiz bir Marmara hayalimiz vardı, aynı hayal Van Gölü'müz için de var

Bakan Kurum, Tuşba Belediyesi hizmet binası önünde kentteki 26 yatırımın toplu açılışı için düzenlenen programın ardından İskele Mahallesi'ne geldi.

"Van Gölü'nde şu ana kadar 130 bin metreküp dip çamurunu temizledik"
Van Gölü'nde yürütülen kıyı ve dip temizliği çalışmalarını inceleyen Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekolojik yaşamı, tarihi ve kültürü çok önemsediklerini söyledi.

Van Gölü'nü koruma, kurtarma eylem planı çerçevesinde önemli bir proje başlattıklarını anlatan Kurum, "Türkiye'deki diğer çevre projelerinde olduğu gibi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde yürütüyoruz. Bir eylem planı ortaya koyduk. Eylem planıyla Van Gölü kıyısında yaklaşık 24 kilometre bir güzergahta çalışma yürütülüyor. 3 etap halinde dip çamuru temizliği yapacağız. Toplamda 2 milyon 700 bin metreküp bir dip çamuru temizliğinden söz ediyoruz." dedi.

Çalışmaları yürütecek valilik ve belediyelerde koordinasyonu tam anlamıyla sağladıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nde haziran ve temmuz aylarında ilk etabını tamamlayacağımız projede şu ana kadar 130 bin metreküp dip çamurunu temizledik. Bu sayede de daha önce hiç rastlamadığımız ördekler, kuşlar, canlılarımız da artık Van Gölü kıyısında gözükmeye, yaşamaya başladılar. Bu, bizim adımıza çok sevindirici bir durum. Daha önce dip çamurundan dolayı bu canlılar burada yaşamıyorlardı. Şimdi yaşar hale geldiler. Kokudan da vatandaşlarımız parkta oturamıyorlardı. Şimdi ramazanda bu parkımız tıklım tıklım dolmaya başladı."

Van Gölü'ne kıyısı olan tüm şehirlerin projeye dahil edildiğini aktaran Kurum, şöyle dedi:

"Amacımız Van Gölü'müze hiçbir şekilde arıtılmamış bir suyun bırakılmamasını temin etmek. Bu sayede de bu koruma projesini aslında sürdürülebilir sit alanıyla birlikte bu bölgedeki süreci tamamen tek elden yönetiyor olacağız. Amacımız, hedefimiz, 2025 yılına geldiğimizde bu dip çamuruyla alakalı temizliğin tamamen bittiği, etrafındaki arıtma tesislerinin ihalesinin yapıldığı çalışma olacak. Tertemiz bir Marmara hayalimiz vardı, aynı hayal aslında Van'ımız, Van Gölü'müz için de var. İnşallah buradaki bu çalışmayı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bakanlık olarak her türlü desteği verdik, bundan sonra da vermek suretiyle Van Gölü'müz inşallah eski hale gelecek. Tarihi Van Şehri dediğimiz alanda da ihya çalışmalarımızı valilik ve belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. Oraya da ciddi destekler veriyoruz. Van Gölü ve etrafındaki tarihi, kültürel, doğal mirasımızı koruyacak adımlarımızı atmış olacağız."

Bakan Kurum'a, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da eşlik etti.

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