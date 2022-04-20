Bakan Kurum: TOKİ'nin indirim kampanyasından 26 bin kişi yararlandı

TOKİ'nin başlattığı ve dün sona eren indirim kampanyasından 26 bin 306 kişi yararlandı ve yüzde 22 indirim hak etmiş oldu. Bakan Kurum "Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.