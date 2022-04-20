  • BIST 2.519,39
  • Altın 918.004
  • Dolar 14.6583
  • Euro 15.893
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 10 °C
»

Bakan Kurum: TOKİ'nin indirim kampanyasından 26 bin kişi yararlandı

TOKİ'nin başlattığı ve dün sona eren indirim kampanyasından 26 bin 306 kişi yararlandı ve yüzde 22 indirim hak etmiş oldu. Bakan Kurum "Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Bakan Kurum: TOKİ'nin indirim kampanyasından 26 bin kişi yararlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ev ve iş yeri sahiplerine yönelik yaptığı yüzde 22 oranındaki indirim dün itibarıyla sona erdi. Kampanya kapsamında 26 bin 306 kişi indirimden faydalandı. Toplam ödeme tutarı üzerinden yüzde 22 oranında indirim yapan kampanyaya yoğun ilgi gösterildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca, konut ve iş yeri sahiplerimiz için 22 Mart – 19 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlediğimiz ve %22 oranında indirim sağlayan kampanyamızdan 26 bin 306 konut ve iş yeri sahibi yararlandı. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar, merkez bankası başkanlarının açıklamalarına odaklandı20 Nisan 2022 Çarşamba 09:35
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'li şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi20 Nisan 2022 Çarşamba 09:34
  • IMF, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü19 Nisan 2022 Salı 16:21
  • 'Eskişehir simidi'nin coğrafi işaret tescili yapıldı19 Nisan 2022 Salı 14:30
  • Diyarbakır OSB'de atıl malzemeden üretilen kablolar 10 ülkeye ihraç ediliyor19 Nisan 2022 Salı 14:15
  • Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi19 Nisan 2022 Salı 13:50
  • THY'den Brezilya merkezli GOL ile ortak uçuş anlaşması19 Nisan 2022 Salı 12:52
  • Değer odaklı medikal turizmin güçlendirilmesine yönelik rapor açıklandı19 Nisan 2022 Salı 12:31
  • Tekirdağ'da balıkçıların "ağ mesaisi" başladı19 Nisan 2022 Salı 12:28
  • Türkiye hamsi ihracatından 8,2 milyon dolar kazandı19 Nisan 2022 Salı 12:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti