Bakan Kurum: Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut hamlesini başlattık

SİLİVRİ'de Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni düzenlendi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan Silivri Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve vatandaşlar katıldı.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri bahçede ilk fidanları toprakla buluşturdu. Bakan Kurum, daha sonra AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.



"EN GEÇ NİSAN SONU BAHÇEMİZİ BİTİRECEĞİZ"



Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceklerini vurgulayan Kurum, "Biz bu heyecanla yeni rüyalara uzanan ağaçları inşallah yeşerteceğiz ve ilk fidanlarımızı burada toprakla buluşturacağız. Silivri'den istikbale ulaşan ağaçlar yetiştirmek için de onlara gözümüz gibi bakacağız. Silivri'mizi daha da güzelleştireceğiz. Biz Millet Bahçelerimizi sıradan bir bahçe olarak değil aksine tüm atalarımızın doğaya bakış açısını, simgesini görerek, bu anlayışla bahçe kültürümüzün bir işareti olarak görüyoruz. Biz en geç nisan sonu bahçemizi bitireceğiz ve büyük bir şenlikle Silivri'de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bir bahar şenliğini Silivri'de başlatacağız" ifadelerini kullandı.





"BUGÜN BAKTIĞINIZDA KARNENİZ KOCAMAN BİR SIFIR"



Kurum sözlerine şöyle devam etti:



"3,5 yıldır görev yapıyorsunuz ve yapmış olduğunuz görev süreci içerisinde aziz milletimize, aziz İstanbullulara birçok sözler verdiniz. Konutlar, kentsel dönüşüm, yeşil alan dediniz ama bugün baktığınızda karneniz kocaman bir sıfır. Biz ne yaptık; 46 millet bahçemizin 13'ünü tamamlayarak milletimizin, İstanbullumuzun hizmetine armağan ettik. Kararlıyız, Allah'ın izniyle 18 milyon metrekarelik 46 millet bahçemizi de tamamladığımızda İstanbul'umuzda yaşayan her bir kardeşimize ilave en az 1 metrekare yeşil alan daha kazandırmış olacağız"





"VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜK BİR HEYECAN İÇİNDE BU PROJEMİZİ BEKLİYORLAR"



Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut hamlesini de başlattıklarını belirten Kurum, "İnşallah eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize bu projemizi müjdeleyecek ve 81 ilimizde olduğu gibi İstanbul'umuza da yeni 10 binlerce konut kazandıracağız. Vatandaşlarımız büyük bir heyecan içinde bu projemizi bekliyorlar. Biz de TOKİ başkanlığımız, bakanlığımız, tüm ekibimizle birlikte gece gündüz gayret edip Silivri'mizin yine bu çerçevede emeklilerini, engelli kardeşlerimizi ve özellikle de gençlerimizi, yeni evli kardeşlerimizi bu kampanyadan en güzel şekilde faydalandıracağız" şeklinde konuştu.