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Bakan Kurum'dan sosyal konut müjdesi: 81 ilimizde başlatacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız." dedi.
Bakan Kurum'dan sosyal konut müjdesi: 81 ilimizde başlatacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız." dedi.

Bakan Kurum Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma töreninde konuştu. Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

ANKAPARK'IN ÇÜRÜMESİNE GÖZ YUMMANIZI ANLAYAMAYIZ

Yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun milletin faydasına çözülmeli dedik. Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir dedik.

Fakat bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz.

Projeyi eleştirebilirsiniz, projeyi beğenmeyebilirsiniz, projeyle ilgili hatalar da bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız.

Üç yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan gerçekten üzüldüğümüz, üzülerek izlediğimiz bu manzaranın sonunda 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız.

Bugünkü belirsiz mahkeme durumunu siz suistimal ettiniz. Polemik sizin işinize geldi. Sürekli bir mahkeme süreci, güvenlik süreci diyerek bahaneler ürettiniz.

Ankaralı hemşerilerimizin aklıyla alay edercesine buraya dair bir tasarrufunuzun olmadığını anlatıp durdunuz. Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek Ankapark'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez.

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