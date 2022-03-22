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Bakan Kurum'dan su kıtlığı uyarısı

Bakan Kurum, “2030 yılına kadar su kıtlığı yüzde 40 seviyesine kadar yükselecek. Açık ve net söylüyorum, önümüzdeki 10 yıl içerisinde insanlık alemi küresel su kıtlığı ve su savaşlarıyla karşı karşıya kalabilir." dedi.
Bakan Kurum'dan su kıtlığı uyarısı

Beyoğlu Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Su Ve Sürdürülebilirlik Programı düzenledi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılışı, sinevizyon gösterimiyle devam etti. Protokol konuşmalarının ardından başlayan oturumlarda alanında uzman kişiler suyu çeşitli yönleriyle ele aldı.

Konuşmasına suyun öneminden bahsederek başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bizim medeniyetimizin yaratılış düşüncesinde dört temel unsur vardır: Hava, toprak, ateş ve su. Bizim inancımıza göre suyu kirletmek, hayatı kirletmek demek. Zira su, en temel yaşam kaynağımız. Suyun olmadığı yerde ne yaşamdan ne şehirden ne de medeniyetten söz etmek mümkün olamaz. Özellikle iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden olan kuraklık ve yeraltı sularının tükenmeye başlamasıyla su; artık, çağımızın ve geleceğin en hayati ve stratejik değeri haline geldi. Bugün sadece son 60 yılda 3 milyardan 8 milyara yükselen dünya nüfusu nedeniyle suya olan ihtiyaç her geçen gün daha da artırıyor. Vahşi tarım uygulamaları, bilinçsiz su kullanımı ve küresel israf nedeniyle su kaynaklarımız hızla azalıyor” dedi.

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