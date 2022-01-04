Bakan Muş: 29,3 milyar dolara ulaştı

Bakan Muş: Türk inşaat sektörünün 2020'de üstlendiği proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2021 Yılı Değerlendirmesi" toplantısında yaptığı konuşmada, "Türk inşaat sektörünün, 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı." dedi.

Muş, "Ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen proje sayısı 11 bin 93'e, üstlenilen projelerin değeri 451,5 milyar dolara yükseldi." diye konuştu.