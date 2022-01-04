  • BIST 1.969,94
  • Altın 769.94885
  • Dolar 13.3779
  • Euro 15.1223
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Bakan Muş: 29,3 milyar dolara ulaştı

Bakan Muş: Türk inşaat sektörünün 2020'de üstlendiği proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı
Bakan Muş: 29,3 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2021 Yılı Değerlendirmesi" toplantısında yaptığı konuşmada, "Türk inşaat sektörünün, 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı." dedi.

Muş, "Ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen proje sayısı 11 bin 93'e, üstlenilen projelerin değeri 451,5 milyar dolara yükseldi." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geçen yıl 77 il ihracatını artırdı, İstanbul ve Kocaeli zirvede yer aldı04 Ocak 2022 Salı 11:13
  • Kur korumalı mevduata katılım 84 milyar lirayı geçti04 Ocak 2022 Salı 11:12
  • Bakan Varank, genç istihdamına destek paketinin detaylarını paylaştı04 Ocak 2022 Salı 11:12
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!04 Ocak 2022 Salı 10:35
  • Borsa güne yükselişle başladı04 Ocak 2022 Salı 10:19
  • Halkbank duyurdu: Kredi faizlerinde yüzde 100 indirim yapılacak04 Ocak 2022 Salı 09:52
  • Katılım bankalarından 'Kur Korumalı TL Mevduatı' açıklaması04 Ocak 2022 Salı 09:44
  • Altın fiyatlarında 30 dolarlık düşüş! Dolarda son durum04 Ocak 2022 Salı 09:27
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak04 Ocak 2022 Salı 09:08
  • 2022 Bedelli askerlik ücreti belli oldu03 Ocak 2022 Pazartesi 15:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti