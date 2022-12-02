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Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "En yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldı. Kasım ayında ihracatımız yıllık yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar oldu. Ocak-Kasım'da ihracatımız yıllık yüzde 14 artışla 231 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı. Bakan Muş "En yüksek aylık ihracat değerine ulaşılmıştır. Kasım ayında ihracatımız yıllık yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar oldu. Ocak-Kasım'da ihracatımız yıllık yüzde 14 artışla 231 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

PMI verileri Avrupa'daki yavaşlamayı yansıtmaktadır. OECD hesaplamalarına göre reel ticaret artışının 2022yılında %5,4, 2023 yılında %2,9'a düşmesi beklenmektedir. Küresel ekonomide büyüyen borç sorunu bulunmaktadır. Birçok finans kuruluşu önümüzdeki yılın zayıf büyüme ve yüksek borçlanma taleplerini işaret etmektedir. Mali sıkılaşma tek başına enflasyonu düşüremezken, büyümeyi düşürmekte ve borç sorununu tetiklemektedir.

Küresel ekonomide bu gelişmeler yaşanırken ülkemiz Dış Ticaret ve ekonomisindeki büyümeyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ülkemiz birçok ülkenin resesyona sürüklendiği dönemde büyümeyi sürdürmeyi başarmıştır.

İkinci çeyrek büyümemiz %7,7 olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. İlk üç çeyrekte mal ve hizmet ihracında yaşanan artış ile ihracatın büyümeye katkısı 3,4 puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Büyümenin yarısından fazlası mal ve hizmet ihracından kaynaklanmıştır. Türkiye ekonomisi son 9 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydetti. 2022 yılında yüzde 5 büyümeye ulaşılması öngörülmektedir. Dünyanın yüzde 3,1, Çin'in yüzde 3,3 büyümesinin beklendiği ortamda Türkiye ekonomisinin gerçekleştireceği büyüme performansı çok değerli olacaktır.

"EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT DEĞERİ"

En yüksek aylık İHRACAT değerine ulaşılmıştır. Kasım ayında ihracatımız yıllık yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar Dolar oldu. Ocak-Kasım'da ihracatımız yıllık yüzde 14 artışla 231 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji ithalatımız yüzde 17,4 artışla 7,7 milyar dolara yükselerek, toplam ithalatımızın 4'te 1'ini oluşturdu. İthalat Kasım'da yüzde 14 artışla 30,7 milyar TL oldu.

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