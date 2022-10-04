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Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı: 22,6 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Muş, "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur." dedi.
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı: 22,6 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Muş "Geride bıraktığımız Eylül ayında ihracatımız yüzde 9,2 artışla 22.6 milyar dolar olmuştur. Bu rakam ulaştığımız en yüksek Eylül ayı ihracat rakamıdır. İlk 9 ayda aylık olarak en yüksek rakamlara ulaşmış bulunuyoruz. Ocak-Eylül ihracatımız yüzde 17 artışla 188,2 milyar dolar seviyesine çıkarak oldukça güçlü performans göstermiştir. Eylül ayında dış ticaret hacmimiz 55,6 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları;

Küresel enflasyon için uygulanacak sert politikaların küresel durgunluk ihtimalini güçlendirdiği belirtilmektedir. Kamu borçlarının milli gelire oranı 2022 yılın ilk çeyreğinde ülkemizde yüzde 42.3 iken Euro Bölgesi’nde yüzde 95.6’ya ulaşmıştır.

IMF’ni yayınladığı raporda dikkat çektiği şekilde borç oranı yüzde 190’a ulaşan Yunanistan gibi ülkelerin ciddi sorun yaşaması muhtemeldir.

Ekonomide ciddi sorunların olduğu ortamda dünyanın farklı coğrafyalarında gerilimler sorunları körüklemektedir. Karadeniz’in öte kıyısında yaşanan savaşın bir an önce sona ermesi, gıda ve enerji güvenliği olmak üzere küresel ekonomiye etkileri en aza indirilmek için İstanbul mutabakatı olası bir gıda krizinin önüne geçmiştir.

Gelişmiş ekonomilerin resesyon sinyali verdiği ortamda Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performasını sürdürmektedir. Son 50 yılın en büyük büyüme hızına ulaşan Türkiye ekonomisi 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 gibi başarılı bir büyüme oranını kaydetmeyi başarmıştır.

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