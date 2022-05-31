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Bakan Muş'tan büyüme değerlendirmesi: Gerçekten büyük başarı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, büyüme rakamlarıyla ilgili, "7,3'lük ekonomik büyüme önemli bir büyüme. Dünya koşullarında gerçekten büyük başarı" dedi.
Bakan Muş'tan büyüme değerlendirmesi: Gerçekten büyük başarı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bursa'da Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu.

"Gerçekten büyük başarı"

Bakan Muş, konuşmasında Türkiye'nin ilk çeyrekte 7,3 büyüme oranını da değerlendirdi:

"7,3'lük ekonomik büyüme önemli bir büyüme. Türkiye'nin geleneksel büyümesi yüzde 5 olarak düşünüldüğünde, onun üzerinde yaklaşık yüzde 50 daha fazla bir büyüme demek. Bir de bu büyüme oranını dünyanın mevcut konjonktürü içerisinde düşünmek lazım. Bir tarafta pandemi sonrasında yaşanan zorluklar, akabinde Türkiye'nin kuzeyinde ortaya çıkan Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim. Bütün bu gelişmelerin içerisinde gerçekten büyük bir başarı."

"İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu"

Muş ayrıca sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini aktardı.

"Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde %7,3 oranında büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3,46 yüzde puan oldu. Bu güçlü büyümenin yaklaşık yarısı (%47’si) net ihracattan geldi. İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu."

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