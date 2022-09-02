Bakan Muş'tan ikinci el otomobil açıklaması!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 250 milyar dolarlık ihracat hedefine bu yıl yakalayacağız. İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz dedi.

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Muş, Türkiye'nin ihracat hedefine ulaşacağını aktarırken ikinci el araç satışında yapılan 6+6 düzenlemesine uymayanlara büyük ceza yaptırımı uygulanacağını da açıkladı.

"250 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Bakan Mehmet Muş ihracat 250 milyar dolarlık ihracat hedefine bu yıl yakalanacağını söyledi.

6 AY VE 6 BİN KM KURALINA UYMAYANA CEZA

Bakan Muş ayrıca ikinci el otomobil piyasasıyla ilgili gerçekleşen son düzenleme hakkında da bilgi verdi. Muş "İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz." ifadelerini kullandı.

6 AY VE 6 BİN KM UYGULAMASI NE?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek ve bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.