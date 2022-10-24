  • BIST 3.978,15
  • Altın 985.579
  • Dolar 18.599
  • Euro 18.3787
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Bakan Nebati Binali Yıldırım'ı ziyaret etti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi gören AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım ve 6 madenciyi ziyaret etti.
Bakan Nebati Binali Yıldırım'ı ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Azerbaycan'da kaza geçiren ve tedavileri Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile 6 madenciyi ziyaret etti.
 

"DURUMLARI İYİ TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Nebati, "Başhekimimizin verdiği bilgiye göre, durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam etiği söylendi. Zaten karşılıklı konuştuk, koruma müdürü kardeşimizin de durumunun iyi olduğunu gördük. Maden kazasında yaralanan ve burada tedavileri devam eden altı hastamızdan biri servise çıkmış. Kendisiyle sohbet etme fırsatımız oldu, iyi durumda. Hasta yakınlarıyla da sohbet ettik. Özellikle Türkiye ve dünyanın en büyük hastanesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi doktorları ve personellerine teşekkür ediyorlar. Bir hastanın servise çıkabilmiş olması, diğer hastaların yakınlarını da umutlandırmış. Hasta yakınlarının çocuklarının eğitimine kadar her türlü ayrıntının düşünülüp, gerekli adımların atılmasıyla ilgili de teşekkür ediyorlar" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu24 Ekim 2022 Pazartesi 16:30
  • Sinop'u kruvaziyer turizmiyle beş ayda 15 bin turist ziyaret etti24 Ekim 2022 Pazartesi 16:18
  • Tarım ve Orman Bakanlığı "Tarım Müşavirliği" kuracak24 Ekim 2022 Pazartesi 16:12
  • PTT bayrağı, kurumun 182. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor24 Ekim 2022 Pazartesi 16:09
  • El Nusra terör örgütü mü, nedir, ne zaman kuruldu, amacı ne, lideri kim?24 Ekim 2022 Pazartesi 14:51
  • Din Öğretimi Müdürü Gül: Her okulda bir mescit tanzim edilmeli24 Ekim 2022 Pazartesi 14:27
  • Emine hemşireyi vurdu intihara kalkıştı24 Ekim 2022 Pazartesi 14:05
  • 81 ilde eş zamanlı uygulama: 52 gözaltı24 Ekim 2022 Pazartesi 12:50
  • Yunanistan, Rodos'daki Müslüman Türklerin manevi merkezini müzik fakültesine dönüştürdü24 Ekim 2022 Pazartesi 11:48
  • Qbot kötü amaçlı yazılımı kullanıcıların verilerini çalabiliyor24 Ekim 2022 Pazartesi 11:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti