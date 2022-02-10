  • BIST 2.051,11
  • Altın 790.17778
  • Dolar 13.5245
  • Euro 15.4798
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 0 °C
»

Bakan Nebati cumartesi günü kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve KGF destekli finansman paketini aynı gün paylaşacak.
Bakan Nebati cumartesi günü kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak

Ekonomi yönetimi, 12 Şubat Cumartesi günü fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli birçok destek, tedbir ve teşvik paketi açıklayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amaçlı bazı tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılacağı bir program düzenleyecek.

Nebati, cumartesi günü gerçekleştirilecek programda, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.

Toplantıda, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da kamuoyuna duyurulacak.

Başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasını açıklamaya hazırlanan Bakan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm paydaşların katkısı ve desteğiyle üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik birçok tedbir paketine ilişkin bilgi verecek.

Yoğun katılımla gerçekleştirilmesi planlanan programda, iş dünyasından üst düzey yöneticilerin, STK'lerin, piyasadaki çatı kuruluşların temsilcilerinin ve kamu ile özel bankaların genel müdürlerinin hazır bulunmaları bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne yükselişle başladı10 Şubat 2022 Perşembe 10:04
  • ABD'nin ham petrol stokları azaldı10 Şubat 2022 Perşembe 09:45
  • Yenilenebilir enerji kaynakları yönetmeliğinde değişiklik10 Şubat 2022 Perşembe 09:42
  • BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin verileri yayımlayacak10 Şubat 2022 Perşembe 09:42
  • Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı10 Şubat 2022 Perşembe 09:41
  • Toyota 2021 mali yıl satış gelirleri hedefini güncelledi10 Şubat 2022 Perşembe 09:40
  • Bakan Dönmez: Elektrik tarifesinde indirim talepleri değerlendiriliyor09 Şubat 2022 Çarşamba 13:13
  • Stratejistler 2022'de belirsizliklerin sürebileceğini öngörüyor09 Şubat 2022 Çarşamba 13:12
  • Ayvalık esnafı Yunan adalarına feribot kısıtlamasının kaldırılmasından memnun09 Şubat 2022 Çarşamba 13:11
  • Piyasa gözetimi ve denetiminde tüketicileri koruyacak yeni tedbirler alındı09 Şubat 2022 Çarşamba 13:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti