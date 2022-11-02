Bakan Nebati duyurdu: Turizm tahminlerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, turizm tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini belirterek "2022'de turizmde 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD EXPO 2022 Açılış Töreni'nde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Küresel fiyatlarla yaşanacak normalleşmenin olumlu katkısıyla ülkemizdeki enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız. Ücret artışlarını enflasyon üzerinde gerçekleştiriyoruz. Küresel sıkıntılara rağmen tehditleri fırsata çevireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Turizm tahminlerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz. 2022'de turizmde 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı ideallerimize bu ideallerin gerçekleştirilmesinde inançla çalışarak tek tek ulaşacağız. Küresel ekonomi zorlu dönemeçten geçiyor. Rusya, Ukrayna gerilimi, finansal koşulların sıkışması, resesyon riskinin artması uluslararası kuruluşların büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini görüyoruz.

Birçok ülkede son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları kaydediliyor. Böylesi bir ortamda önde gelen merkez bankalarının sıkı para politikalarını uygulamalarını ortaya koymuş olmaları resesyon risklerini artırıyor.

BAŞARIYLA UYGULAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Tahıl koridoru küresel gıdada baskıları hafifletmişken, geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeyle anlaşmanın askıya alınması, fiyat artışlarını da beraberinde getiriyor. Küresel sıkıntılara rağmen tehditleri fırsatlara çevirerek başarıyla ilerlemeye devam ediyoruz. Attığımız adımlarla güçlü, dengeli, istikrarlı büyüme trendimiz 2022 yılının ilk yarısında da devam ederek yüzde 7,5'lik büyüme sağladı. Büyümemizin sağlıklı temel üzerine inşa edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yatırım, istihdam üretim ve ihracat odaklı büyüme politikamızı başarıyla uygulamaya devam ediyoruz.

YÜKSEK SEVİYELERE ULAŞTIK

2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam istihdamımız. Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 31 milyona yükselttik. Son 22 aylık ihracat rekorlarını devam ettiriyoruz. Toplam ihracatımız 252,6 milyar dolarla tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır.

TURİZM GELİR HEDEFİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİYORUZ

2022 yılı Eylül ayı itibarıyla toplam ihracatımız 252.6 milyar dolarla tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. 2022 yılında 50 milyon ziyaretçiyi ülkemizde ağırlayarak 44 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl bu yılın hedeflerini koyduğumuzda 35 milyar dolardı. Salgının etkilerinin bitmediği, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Türkiye’deki potansiyeli görün. 35 milyar dolarlık hedef 44 milyar dolarla revize diliyor. İhracatta sergilediğimiz yüksek performans ve turizmdeki canlılığa rağmen, başta enerji olmak üzere küresel emtia fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak cari işlemler dengesinde bozulma kaydedilmiştir. Yüksek seyreden enerji ithalatımız nedeniyle 2022 Ağustos itibarıyla yıllık cari açığımız 40.9 milyar dolar olmuştur.

CARİ AÇIĞI İYİLEŞTİRMEK HEDEFLERİMİZDEN BİRİDİR

Türkiye 2020 yılında 28 milyar dolar net enerji ithalatçısı. Geçen yıl 51 milyar dolar net enerji ithalatçısı, bu yıl 100 milyar doların üzerine giden bir enerji ithalatı var. Dış ticaret açığımız büyüyor. Dolayısıyla da cari açık dengemiz büyüdü. Normalleştiğini düşündüğümüzde cari işlemler açığı sadece ve sadece geçen yılki fiyatlarla olmuş olsa dahi sıfırlanıyor.

Biz Türkiye ekonomi modeliyle ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşıyoruz. Dünya normalleştiğinde bunun etkilerinin çok daha hızlı ve hissedilir şekilde olacağını hep birlikte göreceğiz. Türkiye ekonomi modeli kapsamında uyguladığımız politikalarla cari açığı iyileştirmek hedeflerimizden biridir.

ÜCRET ARTIŞLARINI ENFLASYON ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Karadeniz doğal gazının devreye alınması elimizi daha da güçlendirecektir. Elbette sorun alanlarımız var. Olumsuz küresel gelişmelere ek olarak döviz kurunda yaşanan gelişmeler, enflasyon beklentilerinin kötüleşmesi ülkemizde enflasyonun yüksek seviyelere çıkmasında etkili olmuştur.

Yüksek enflasyonun sebep olduğu sorunların farkındayız. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için adımlar atmaya devam ediyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürene kadar mücadelemiz devam edecek, bunda kararlıyız. Küresel fiyatlarla yaşanacak normalleşmenin olumlu katkısıyla ülkemizdeki enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız. Ücret artışlarını enflasyon üzerinde gerçekleştiriyoruz. Küresel sıkıntılara rağmen tehditleri fırsata çevireceğiz.

KKM KATKISIYLA LİRADAKİ OYNAKLIK AZALMIŞTIR

Türkiye Yüzyılı ile ideallerimize ulaşacağız. AK Parti iktidarı olarak dün olduğu gibi bugün de iş dünyamızın önünü açmak gayretindeyiz. KKM katkısıyla liradaki oynaklık azalmıştır. Yatırım ortamı rekabetçi teşviklerle sağlanıyor.

Türkiye ekonomi modeline ilgi var, İş dünyasının dünyadaki bağlantıları umut verici. Gerek kredilerdeki ulaşım, gerek kredilerdeki sürenin kısa olması, bunlar gelip geçici, yeni bir model, yeni bir iş anlayışı ve selektif kredi politikamız önümüzdeki süreci çok daha kolay bir şekilde geçireceğimizin yol haritasını ortaya koyuyor.

BÜYÜYORUZ, ÜRETİYORUZ, İHRAÇ EDİYORUZ

KGF'de özellikle A, B, C diye nitelendirilmiş, paraya ihtiyacı olmayan firmaları bir kenara bırakıp, B ve C'dekileri destekleyecek ve bu kredilerin doğru yerlere kanalize olması için hazırlıklarımızı bitirmiş durumdayız. Piyasadaki güzel trendi devam ettirecek adımlarımız devam edecek. İyi bir hava yakaladık. Büyüyoruz, üretiyoruz, ihraç ediyoruz ve ülkemizin iştahlı piyasasını en iyi şekilde yürütüyoruz. Yakın dönemde vergi kanunlarında yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı teşvik edecek düzenlemelere imza attık.

Dijital verginin etkinliğini artırıyoruz. İstikrarlı büyüme trendimiz devam ediyor. Ülkemiz 'Startup'lar için çekim merkezi olacak. Kimilerinin hayalperestlik olarak gördüğü Togg'un üretimi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı ve milletimizin öz be öz iradesidir.

TROY'U TERCİH EDİN

Troy karttan bahsetmek istiyorum. Türkiye her alanda gücüne güç katıyor. Troy'un kullanımında da bankalarımız gerekli iradeyi ortaya koymuş durumda. Troy'u tercih etmelerini özellikle istirham ediyorum.

YİNE AYNI ŞEYİ YAPIYORLAR

Devrim diye söze girdiğimizde herkes farklı anlam yükler. Ama biz teknoloji odaklı aile olarak Devrim dendiğinde Devrim otomobilinin nasıl engellediğini çok tartıştık. Benzin yok diye üretimi askıya alınan ve 60 yıl boyunca erteleyenler hep aynı insanlar olmuştur. Bir kere karamsardırlar. İşlemez, yürümez, olmaz. Bunların diğer namı diğer isimleri istemezükçülerdir. Çok güzel de ötekileştirirler. Her şeye karşılar. Sorsanız bir taş üzerine bir taş koymayı bilmezler. Koyulmuş olan taşları da kaldırmak için güçlerini sarf ederler. İş gerçekleşmeye başlayınca da ilk kullanıcıları hep onlardır. Köprülere karşı çıktılar. Olmaz, olmaz. Karamsar ya bunlar. Dürtüleri şeytani. Biz iyimserler topluluğuyuz, iyi bakarız, iyi görürüz. Çünkü rahmani bakıyoruz. Bu olmazcılar Türkiye'de vizyon belgesinin üretilmesine engel olmuşlardır. Hangi proje varsa lütfen arşivlere baksınlar. Tamamına karşılar. Yine aynı şeyi yapıyorlar.

ÖNÜMÜZE ÇIKAN FIRSATLARA ODAKLANIYORUZ

Vecihi Hürkuş, hayallerine duvar oldular. Yerli otomobili yapamazsınız diyenlere sesleniyorum. Yerli otomobil, tren, uçak, füze, bombamız da her şey yerli olacak. Çünkü burası yerli. Bundan sonra güzellikleri paylaşacağımız dönem geliyor. Hiçbir sorun bizi tedirgin etmiyor, yolumuzdan alıkoymuyor. Her şerde bir hayır olduğunu biliyor, önümüze çıkan fırsatlara odaklanarak bir işimizi tamamlayıp diğerine koşmayı biliyoruz.