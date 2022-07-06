  • BIST 2.382,45
  • Altın 976.916
  • Dolar 17.2406
  • Euro 17.5766
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 27 °C
»

Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor" dedi.
Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor.

Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdürüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz" dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 400, DSİ 196 personel istihdam edecek04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:17
  • Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:08
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı02 Temmuz 2022 Cumartesi 22:24
  • Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 750 TL oldu02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:33
  • Araç sahipleri dikkat! Benzin ve otogaza indirim geliyor01 Temmuz 2022 Cuma 10:45
  • UNDP ve ILO'dan Türkiye için yeşil dönüşüm raporu29 Haziran 2022 Çarşamba 09:42
  • Motorine bir indirim daha geliyor29 Haziran 2022 Çarşamba 09:21
  • İzmir, 3 kruvaziyerle gelen 2 bin 300 turisti ağırladı28 Haziran 2022 Salı 15:38
  • Ayçiçeğinin gelişimi rekolte beklentisini artırdı28 Haziran 2022 Salı 15:35
  • Enerji dönüşümü için yatırım ihtiyacı 135 milyar dolar28 Haziran 2022 Salı 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti