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Bakan Nebati: Faizler yüzde 30'dan 18'e düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Nebati: Faizler yüzde 30'dan 18'e düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ticari kredi faizlerinin yüzde 30'dan yüzde 18'e gerilediğini söyledi. 

Bakan Nebati, ekonomiye yönelik Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

 "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümemizi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışımızı desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ediyoruz.

KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 18'E DÜŞTÜ

Bu kapsamda, işletmelerimizin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Nitekim, Temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18’lere gerilemiştir.

Uyguladığımız politikalar sonucunda sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığı yüksektir. Bankacılık sektörünün kredi hacmi Ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68,2 artarken, aynı dönemde ticari kredi büyümesiyse yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

KOBİ KREDİLERİ 3 KAT DAHA FAZLA BÜYÜDÜ

Ekonomimizin bel kemiği olan ve milyonlarca insanımıza istihdam sağlamaya devam eden KOBİ’lerimizin de kredilere kolay erişimini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür.

TEŞVİK POLİTİKALARIMIZI UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz.

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