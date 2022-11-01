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Bakan Nebati: Gelecek dönem enflasyonun daha az konuşulduğu bir süreç olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonun aralıktan itibaren düşeceğini söyledi. Nebati, "Gelecek dönem enflasyonun daha az konuşulduğu bir süreç olacak" dedi.
Bakan Nebati: Gelecek dönem enflasyonun daha az konuşulduğu bir süreç olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nebati, enflasyonun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu olduğunu belirterek enflasyonun, aralıktan itibaren düşeceğini söyledi.

"Aralıktan itibaren düşecek"

Nebati, "Gelecek süreç, enflasyonun daha az konuşulduğu ve başarılı adımların arka arkaya geldiği bir süreç olacaktır." ifadesini kullandı.

"Enflasyon, karar vereceğiniz anda sabah hissedeceğiniz bir şey değildir"

Enflasyonun düşüşünün anında hissedilmeyeceğini de belirten Nebati, "Enflasyon, karar vereceğiniz anda sabah hissedeceğiniz bir şey değildir, hedefinizi korumanız, belirli bir sürenin geçmesi lazım." dedi.

"Alınan tedbirlerle artış hızı azaldı"

Açıklamalarına devam eden Nebati, alınan tedbirlerle enflasyonun artış hızının azaldığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Aralık ayından itibaren enflasyonun belini kırmış olacağız. Enflasyon, karar vereceğiniz anda sabah hissedeceğiniz bir şey değildir, hedefinizi korumanız, belirli bir sürenin geçmesi lazım. Önümüzdeki yıl enflasyonun düştüğü, bunun hissedilir bir şekilde topluma yansıdığı bir döneme gireceğiz. Aldığımız tedbirlerle artış hızı azaldı, Aralık itibarıyla düştüğünü göreceğiz."

 

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