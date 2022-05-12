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Bakan Nebati, gıda sektöründeki firma temsilcileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.
Bakan Nebati, gıda sektöründeki firma temsilcileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, temel politika önceliği olarak belirledikleri enflasyonla mücadele çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileriyle yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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