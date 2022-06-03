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Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır'da İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında yapılan genel oturuma katıldı.
Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı

Nebati, Twitter hesabından, Mısır ziyaretinde gerçekleştirdiği temaslara ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde devam eden İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında bugün yapılan genel oturuma katılarak, bankanın yıllık rapor, finansal tablolar ve genel sermaye artırımı hususlarını görüştük."

Bakan Nebati Katarlı mevkidaşıyla görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi.

Nebati, Twitter hesabından, Al-Kuwari ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile ülkelerimiz arasındaki yakın temasın ve tesis edilen istişare mekanizmalarının sürdürülmesi, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi hususlarında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Akabinde, küresel ekonomide yaşanan sorunlar, jeopolitik gerginliklerin neden olduğu yüksek emtia fiyatları gibi başlıkları değerlendirerek ortak gündemimizde yer alan konuları detaylı bir şekilde ele aldık."

Kaynak: Haber Kaynağı
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