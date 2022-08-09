Bakan Nebati: IMF ile bir anlaşma imzalanmadı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Prof. Bilge Yılmaz'ın IMF iddialarına yanıt verdi. Nebati, "IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında ''Türkiye’nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığını'' iddia eden İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'a sert tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Nebati şu ifadeleri kullandı:

''Prof. Dr. Bilge Yılmaz, dün katıldığınız bir yayında Türkiye’nin IMF’den 6.5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü. Ben size durumu anlatayım; Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamaktadır.

SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır Geçtiğimiz yıl; ABD’ye 112,9 milyar ABD doları, Almanya’ya 36 milyar ABD doları, Güney Afrika’ya 4,15 milyar ABD doları tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye’ye ise, IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye’nin IMF’den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır.''