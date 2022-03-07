Bakan Nebati: Kadın işveren sayısı 7 yılda 2 katına çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kadın işveren ve esnaf, sanatkar sayısının artması için kadınlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Kadın işveren sayımız geride kalan 7 yılda ikiye katlandı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Nebati burada yaptığı konuşmada, "Kadın işveren ve esnaf, sanatkar sayısının artması için kadınlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Kadın işveren sayımız geride kalan 7 yılda ikiye katlandı" ifadelerini kulandı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Kadın girişimciliğini artırma misyonuyla hareket eden Halk Bankası'nı tebrik ediyorum. Kadın deyince, hanımefendi diyen. Efendilerin en hanımı. Hanımefendileri oluşturan, anne cennetin kapılarının ortasındadır diyen, cennet annelerinin altındadır diye buyuran bir dinin mensuplarıyız.

Kadının tarihte adı geçmiyorken Türk kültüründe kadınlarımızın birçok konuda söz sahibi olduğu medeniyetin mensuplarıyız. Dünyanın karanlığa gömüldüğü çağlarda kadınlarımızın cesareti her döneme damgasını vurmuştur. Erzurumlu Fatma, Halide Edip Adıvar, Ayşe Çavuş gibi nice İstiklal Harbi kahramanı kadınımız vatanı uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda etmiştir.

TÜM SALDIRILARA RAĞMEN AİLEYİ SAVUNACAĞIZ

Bizler kadınlarımızın toplumun gelişiminde en esaslı yetkiyi yüklendiğini kabul ediyoruz. Aile kurumunun içini boşaltmaya çalışanlara, tüm saldırılara inat aileyi savunacağız. Kadınlarımız sadece ailenin bir parçası, annelerimiz eşlerimiz, kızlarımız, kardeşlerimiz değil. Annelerimiz şimdi milletvekillerimiz, bakanlarımız, askerimiz, polisimiz, savcımız, genel müdürümüz, yazarımız.

KADIN İŞVEREN SAYISI 7 YILDA İKİYE KATLANDI

Türkiye'nin gücüne güç katan kadınlarımızın gayreti ve özverisi bize ilham veriyor. Gerçekleştirdiğimiz bu törende ülkemizin ihracatında önemli yerde olan kadınlarımızın başarısını kanıtlamakta. İktidara geldiğimizde yüzde 27 olan kadınların iş gücüne katılım oranı bugün yüzde 34 seviyesine gelmiş durumda. Bu oranları yeterli görmüyoruz. Kadın işveren ve esnaf, sanatkar sayısının artması için kadınlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Kadın işveren sayımız geride kalan 7 yılda ikiye katlandı.

KOSGEB ve Halk Bank işbirliği yaparak Üreten Kadınlar Yarışması'yla önemli adımlar atıyor. Ekonomimiz pek çok açıdan pozitif olarak ayrıştı. Bir bilinmezlikler içindeydik. Hastalık en yakınımızdaki alıp götürebilir, hayatımızı adadığımız işletmeyi yok edebilir, her türlü sosyal iletişimiz gidebilirdi. Her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık vardır.