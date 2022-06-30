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Bakan Nebati: Konutlarda Isı Yalıtım Projesi başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi.
Bakan Nebati: Konutlarda Isı Yalıtım Projesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’ne başvurular bugün başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Konut başına 50 bin Türk Lirasına kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkândan yararlanmaya başlayabilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran’da Kabine Toplantısı’nın ardından Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’yle ilgili yaptığı açıklamada, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde enerji verimliliğine büyük önem verildiğini belirterek, “Ülkemizdeki yapı stokunun önemli bir kısmının yalıtımsız olması, konutların ısıtılmasında ve soğutulmasında gereğinden fazla enerji kullanımına yol açıyor. Yalıtımlı konut sayısını artırmak için yeni bir çalışma başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza, binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Burada enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız üzerine büyük bir yük düşüyor. Bunu başarmamız lazım. Hem aile bütçesine, hem devlet bütçesine olumlu katkısı olacağına inandığım paketle ilgili detaylar ilgili bakanlıklarımız tarafından kamuoyuna açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de kredi paketinin bugünden itibaren devreye girdiğini açıkladı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ısı yalıtımını sağlamak amacıyla başlatılan kredi paketine bugün başvurular başladı.
Paketle 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli 0,99 faiz oranıyla kredi kullanımı sağlanacak.

Krediden yararlanmak isteyenler, ilk olarak yalıtım firmalarıyla Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne uygun olarak yalıtım sözleşmesi yapacak.

Ardından sözleşme kredi kullandıracak bankaya verilir ve kredinin yüzde 60’

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