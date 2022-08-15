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Bakan Nebati: Tasarruf sahiplerinin üçte biri döviz yerine kur korumalı TL mevduat hesabını tercih ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tasarruf sahiplerinin üçte birinin döviz yerine kur korumalı TL mevduat hesabını tercih ettiğini bildirdi.
Bakan Nebati: Tasarruf sahiplerinin üçte biri döviz yerine kur korumalı TL mevduat hesabını tercih ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tasarruf sahiplerinin üçte birinin döviz yerine kur korumalı TL mevduat hesabını tercih ettiğini bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kur korumalı TL mevduat hesabına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uygulamanın, milletin tasarruflarını döviz yerine Türk lirasına yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomiye çok önemli katkı sağlayan bir enstrüman olduğunu vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Tasarruf sahiplerinin üçte biri döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor. Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleriyle mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan kur korumalı TL mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum."

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