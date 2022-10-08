Bakan Nebati'den asgari ücret çıkışı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıl bitmeden asgari ücrette enflasyonun üzerinde iyileştirme yapacaklarını belirtti.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretle ilgili de açıklamalarda bulundu.

"2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi." diyen Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak"

"Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak."