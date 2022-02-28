Bakan Nebati'den büyüme açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti. Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" açıklamasında bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüme kaydetti.

'İŞSİZLİK ORANINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTTIK'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son verilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti. Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk. 2021 yılında iç ve dış talebin büyümeye katkısı dengeli bir görünüm sergiledi. Makine-teçhizat yatırımları yüzde 20,5 artarak kuvvetli seyrini sürdürdü. Çift haneli büyüme yakaladığımız bu dönemi düşük bir cari açık ile kapatırken işsizlik oranını da önemli ölçüde azalttık.