Bakan Nebati'den döviz kurları mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Nebati, "Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemizin katılım finans alanında küresel bir üsse dönüşmesi hedefimiz doğrultusunda 'Katılım Finans Kanunu' çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Nebati, "Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan ‘Troy’un kurumsal yapısını güçlendirerek kullanım yaygınlığını arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi.

Finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Finans Merkezi kanununu yürürlüğe aldık. Torba yasada şu anda bir kanun maddesi ekleyerek hizmetlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağladık.

Türkiye'nin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak katılım finans stratejisi belgesi yayınlandı. Katılım finans kanunu çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.

4 DİJİTAL BANKANIN KURULUŞU İÇİN BDDK'DAN ONAY VERİLDİ

Gölge bankacılığa sıfır tölerans yaklaşımımızla finansal alanda faaliyet gösteren tüm yapıları denetlemeye tabi tutuyoruz. Tasarruf finansman şirketlerinin BDDK yönetimine geçmesini sağlamıştık. Varlık yönetim şirketlerinin Finansal Kurumlar Birliği'ne üye olmasını sağladık. Toplamda 4 dijital bankanın kuruluşu için BDDK tarafından onay verilmiştir.

Finans sektörünün gelişimini desteklemek üzere altyapı iyileştirmelerini gerçekleştiriyoruz. Kartlı ödeme sistemi üzerinde ülkemizin markası olay Troy'un kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Türkiye ekonomi modeli bir model olarak tüm dünyanın gündeminde, uyguladığımız politikalar neticesinde ekonomimiz son 8 çeyrektir büyümesini sürdürürken, vatandaşlarımıza yeni iş imkanları sunmaya devam ediyor. Ekonomimizin katma değerli üretime ulaşması amacıyla Türkiye ekonomi modelinin saç ayaklarından biri olan selektif kredi politikasını istikrarlı bir şekilde uyguluyoruz.

21 Ekim itibarıyla toplam kredi hacmi 6.9 trilyon liraya ulaştı. Bu artışın yüzde 83'lük kısmı reel sektörümüze sağlanmıştır. Ticari kredilerde ihracat, işletme ve yatırım kredilerindeki artışla birlikte imalat sanayide kullandırılan kredilerin yüksek seyretmesi olumlu bir göstergedir.

2022 yılında selektif kredi anlayışıyla 111.3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız.

TÜRKİYE BAŞARISINI ORTAYA KOYDU

Türkiye ekonomi modelini, yatırım, üretim, ihracat anlayışıyla bir noktaya getirdik. Bundan sonra yolumuz 20 yıldır nasıl açık olduysa daha da açık olacak. Dünya krizlerle karşı karşıya kalırken bu krizlerle nasıl boğuşacağını hesap eder. Biz şunu deriz, kriz her türlü dünyada her alanda ortaya çıkan bir şeydir. Ama krizler yenmek içindir. Krizler bitmek için gelir, Türkiye dünyaya gelmiş olan krizden en büyük fırsatları elde ederek, yolunu açarak, hızlı bir şekilde güçlenerek çıkarak başarısını ortaya koydu.

2018 saldırılarında biz bittik diye lanse edenlere kulak vermiş olsaydık ekonomi olarak sıkıntı yaşardık. Biz her türlü olayda şöyle bakarız: Bunun üstesinden nasıl geliriz? Gücümüze güç katacak inancımız var zaten bunlarla beraber yürümeye devam edeceğiz."