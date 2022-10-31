  • BIST 3.933,22
  • Altın 979.532
  • Dolar 18.6137
  • Euro 18.4858
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Bakan Nebati'den döviz kurları mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Nebati, "Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi" dedi.
Bakan Nebati'den döviz kurları mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemizin katılım finans alanında küresel bir üsse dönüşmesi hedefimiz doğrultusunda 'Katılım Finans Kanunu' çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Nebati, "Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan ‘Troy’un kurumsal yapısını güçlendirerek kullanım yaygınlığını arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi.

Finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Finans Merkezi kanununu yürürlüğe aldık. Torba yasada şu anda bir kanun maddesi ekleyerek hizmetlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağladık.

Türkiye'nin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak katılım finans stratejisi belgesi yayınlandı. Katılım finans kanunu çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.

4 DİJİTAL BANKANIN KURULUŞU İÇİN BDDK'DAN ONAY VERİLDİ

Gölge bankacılığa sıfır tölerans yaklaşımımızla finansal alanda faaliyet gösteren tüm yapıları denetlemeye tabi tutuyoruz. Tasarruf finansman şirketlerinin BDDK yönetimine geçmesini sağlamıştık. Varlık yönetim şirketlerinin Finansal Kurumlar Birliği'ne üye olmasını sağladık. Toplamda 4 dijital bankanın kuruluşu için BDDK tarafından onay verilmiştir.

Finans sektörünün gelişimini desteklemek üzere altyapı iyileştirmelerini gerçekleştiriyoruz. Kartlı ödeme sistemi üzerinde ülkemizin markası olay Troy'un kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Türkiye ekonomi modeli bir model olarak tüm dünyanın gündeminde, uyguladığımız politikalar neticesinde ekonomimiz son 8 çeyrektir büyümesini sürdürürken, vatandaşlarımıza yeni iş imkanları sunmaya devam ediyor. Ekonomimizin katma değerli üretime ulaşması amacıyla Türkiye ekonomi modelinin saç ayaklarından biri olan selektif kredi politikasını istikrarlı bir şekilde uyguluyoruz.

21 Ekim itibarıyla toplam kredi hacmi 6.9 trilyon liraya ulaştı. Bu artışın yüzde 83'lük kısmı reel sektörümüze sağlanmıştır. Ticari kredilerde ihracat, işletme ve yatırım kredilerindeki artışla birlikte imalat sanayide kullandırılan kredilerin yüksek seyretmesi olumlu bir göstergedir.

2022 yılında selektif kredi anlayışıyla 111.3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız.

TÜRKİYE BAŞARISINI ORTAYA KOYDU

Türkiye ekonomi modelini, yatırım, üretim, ihracat anlayışıyla bir noktaya getirdik. Bundan sonra yolumuz 20 yıldır nasıl açık olduysa daha da açık olacak. Dünya krizlerle karşı karşıya kalırken bu krizlerle nasıl boğuşacağını hesap eder. Biz şunu deriz, kriz her türlü dünyada her alanda ortaya çıkan bir şeydir. Ama krizler yenmek içindir. Krizler bitmek için gelir, Türkiye dünyaya gelmiş olan krizden en büyük fırsatları elde ederek, yolunu açarak, hızlı bir şekilde güçlenerek çıkarak başarısını ortaya koydu.

2018 saldırılarında biz bittik diye lanse edenlere kulak vermiş olsaydık ekonomi olarak sıkıntı yaşardık. Biz her türlü olayda şöyle bakarız: Bunun üstesinden nasıl geliriz? Gücümüze güç katacak inancımız var zaten bunlarla beraber yürümeye devam edeceğiz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soğuk iklime sahip Erzurum'da tarımsal üretim destek ve teşviklerle artıyor28 Ekim 2022 Cuma 16:34
  • İlk pompaj depolamalı HES projesine 2023'te başlanacak27 Ekim 2022 Perşembe 15:38
  • Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti27 Ekim 2022 Perşembe 15:32
  • Türk-İş açlık-yoksulluk sınırını açıkladı: Mutfak enflasyonu durdurulamıyor27 Ekim 2022 Perşembe 15:27
  • Gıda fiyatlarına etki edecek kararlar onaylandı26 Ekim 2022 Çarşamba 16:42
  • Araçlarda yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme26 Ekim 2022 Çarşamba 15:08
  • Muş'ta bu yıl 40 bin 500 ton şeker üretimi hedefleniyor26 Ekim 2022 Çarşamba 15:06
  • Dijital Türk lirası için test aşamasına gelindi25 Ekim 2022 Salı 16:13
  • TESK Başkanı Palandöken: "Kredi destek paketi piyasaya olumlu yansıdı"25 Ekim 2022 Salı 16:10
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ihracatçıların KDV iade alacaklarının ödenmediği' iddialarını yalanladı25 Ekim 2022 Salı 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti