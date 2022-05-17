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Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Devletin tek başına çözeceği bir sorun değil

Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'na katılıyor. Nebati, "Enerji, artan Emtia fiyatları, taşımacılık maliyetleri tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor" diye konuştu.
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Devletin tek başına çözeceği bir sorun değil

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Katılım Finans sektörü ülkemizde ilmek ilmek dokunuyor. İnancımızdan destek bulan bir sistem. İnsan ve paylaşım odaklı yaklaşımların yanı sıra yetkin kadrolarla bu gelişimi sürdürdü. Ülkemizin banka ağırlıklı finansal yapısı üzerinde katılımcıların giderek artan rolü ile her geçen ilgi göreceğine, toplam aktif büyüklük içinde sınırlı olan payını yukarı taşıyacağına inanıyorum. Katılım bankalarımız bankacılık sektörü ortalamalarının üzerinde bir performans gösteriyor, son 5 yılda yüzde 5'ten yüzde 8'e çıktı. 16 yılda 8, 16 yıl daha bekleyemeyiz. Bu ülkenin ihtiyacı var. Medeni duruş, inanç... Bu rakam aslında hiçbir şekilde doğrulamıyor. Katılım bankalarımızın Mart 2022 itibarıyla şube sayısı bin 321, çalışan sayısı 17 bin. Katılım Bankaları Birliğinin toplam aktifleri 467 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Katılım bankalarımızın dijital bankacılıkta kaydettiği mesafe son derece memnuniyet verici. Borsa İstanbul'da 5 yeni katılım endeksi ile daha fazla yatırımcımıza hitap etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl yeşil sukuk ihracı sektörde bir ilk olması nedeniyle bu açıda önemli bir kapıyı aralamıştır.

ENERJİ, EMTİA VE TAŞIMACILIK MALİYETLERİ...

Küresel salgın ile başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşı ile derinleşerek yaygınlaşan birçok sorun nedeniyle tüm zamanların en sıkıntılı dönemlerden birindeyiz. Enerji, artan Emtia fiyatları, taşımacılık maliyetleri tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor, 2022 yılı bu tartışmalarla geçecek, bu konular ülkemizin ve dünyanın gündeminde olacak. Tüm dünya son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları ile karşı karşıya. Küresel gelişmeler, üretim maliyetleri artışlar karşısında kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanıyor ve maliyetleri sübvanse ediyoruz. Sanayicilerimizi destekliyoruz, desteklemeye devam ettik. Şu anda hanehalkında kullandığımız doğal gazda vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz.

TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Mevcut küresel olumsuzluklara rağmen ülkemiz büyümeye devam ediyor ve öncü göstergeler ilk çeyrekte güçlü ve dengeli büyümenin devam ettiğini gösteriyor. İhracatta her ay rekor üzerine rekor kırıyoruz. Enerji hariç ihracatımız ithalatımızı geçmiş durumda. Mart itibarıyla toplam istihdamımız 30 milyonu geçti. Ekonomimiz net olarak organik ve sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyuyor. Makro ekonomik hedeflerimize ulaşmakta finansal istikrarın öneminin farkındayız.


SIRA BEKLENTİLERİ DÜZENLEMEKTE

KKM ve destekleyici enstrümanlarla enflasyonun önemli belirleyici olan Döviz fiyatlarındaki dalgalanmaları büyük oranda engelledik, sıra beklentileri düzeltmekte. Enflasyonun önemli belirleyicisi olan döviz kurlarındaki fiyat dalgalanmalarını büyük oranda dengeledik. Hedefimiz enflasyonu düzenlemektir. Günlerdir ilgili sektör kuruluşları ile birebir toplantı yapıyoruz, rakamları önlerine koyuyoruz, Türkiye'deki gelişimi, büyümeyi önlerine koyuyoruz, sektörlerin hangi alanda nereye geldiğine ilişkin verileri kendileri ile paylaşıyoruz. Kısa dönem karlılığı üzerinden bir takım hesaplarla ülke gerçeklerindeki ve dünyadaki sıkıntıları kendilerine bir fayda oluşturmak adına çalışanların verilerini ortaya koyuyor, paylaşıyoruz. Bu ülkede hepimiz yaşıyoruz, hepimiz birlikte kazanıyoruz, kazancımızın ki bütün reel sektör ve finansal sektör başta olmak üzere kar maksimizasyonudur. Çabamız var, bu çabamız enflasyonun Türkiye'de mutlak suretle kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir. Bunu yapacağız, bizimle birlikte olanlar yapacağız. Birlik olmaktan bereketin hasıl olduğuna inanlardanız. Yanlış yapanın da üzerine gideceğiz. Enflasyonun buraya gelmesindeki en önemli etken beklentiler haline gelmiştir, bu beklentileri kıracağız inşallah.

ENFLASYON TEK BAŞINA DEVLETİN ÇÖZECEĞİ BİR SORUN DEĞİL

Enflasyon ile mücadele konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. Büyük ölçüde beklentilerdeki bozulmadan ve dışsal faktörlerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlara yansıtılmaması için adımlarımızı atıyoruz. Üreticiler üzerindeki maliyet artış baskılarını azaltmak üzere politikalar gerçekleştiriyor, destekler sağlıyoruz, enflasyonist ortamlardan şahsi menfaatler sağlayan fırsatçılara karşı mücadelemizi kararlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarına ilişkin yeni politikalar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enflasyonla mücadele timlerimiz denetimlerini kesintisiz şekilde sürdürüyor. Halkımızın alım gücünün eskisinin de üzerine çıkaracağız. Enflasyon ve enflasyon ile mücadeleyi tek başına devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyor tüm paydaşlarla koordine etmek gereken bir mesele olarak değerlendiriyoruz. 

MİLLETİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Sektör temsilcileri ile tam bir koordinasyon halindeyiz. 'Birlikten berekete kazanan Türkiye' anlayışıyla sektörlerin firma temsilcileri ile bir araya geldik, samimi, yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik. Sektör görüşmelerine büyük önem veriyor, istişareler sonucunda etkin mekanizmaları hayata geçiriyoruz. KDV indirimleri, destek ve sübvansiyonlara ek olarak firmaların cesur adımlar atmalarını destekliyoruz. Enflasyon beklentilerindeki katılığın da önümüzdeki dönemde kırılmasını beraberce sağlayacağız. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için tüm adımları atmaya devam edeceğiz.

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