Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlamıştır

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ( @csgbakanligi ) tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır.