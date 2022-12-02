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Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlamıştır

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlamıştır

Bakan Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ( @csgbakanligi ) tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır.

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