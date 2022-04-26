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Bakan Nebati'den Rusya açıklaması: Sıkıntı olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rus kredi kartı sistemi Mir kart kullanan işletmelerin oranının Türkiye'de yüzde 15'lerde olduğunu belirterek, "Şimdi bankalar hızlı bir şekilde dağıtım yapıyorlar. Sıkıntı olmayacak" dedi.
Bakan Nebati'den Rusya açıklaması: Sıkıntı olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Nebati, Rusya- Ukrayna krizi sonrasında, Visa ve Master ödeme sistemlerinin Rusya’ya yaptırım kapsamında hizmetlerini durdurduğunu ve karar sonrasında Rus turistlerin bu kartlar ile yurt dışında harcama yapamadığının hatırlatılması üzerine, "Rusya’nın Mir sistemi var. Mir kart çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Türkiye’de Mir kart kullanan işletmelerin oranı yüzde 15’lerdeydi, şimdi bankalar hızlı bir şekilde dağıtım yapıyorlar. Sıkıntı olmayacak" dedi.

HEDEF 35 MİLYAR DOLAR

Bakan Nebati, "Nisan ayında otellerdeki doluluk oranımız yüzde 68 civarında, mayıs ayından doluluk oranı yüzde 92 olacak. Mayıs’ta İstanbul’da otellerde yer bulunamayacak. Turizm ile beklentilerimiz çok iyi. 45 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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