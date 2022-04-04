Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak için kararlı adımlar atmaktayız.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor

Bakan Nureddin Nebati'nin konuşmasından satır başları:

Son haftalarda birçok uluslararası kuruluş büyüme rakamlarını düşürüyor. ABD’de son 40 yıl AB’de son 35 yılın en çok enflasyon rakamlarını gördük. Son haftalarda birçok uluslararası kuruluş büyüme rakamlarını düşürüyor. ABD’de son 40 yıl AB’de son 35 yılın en çok enflasyon rakamlarını gördük.

İHRACAT MART AYINDA YÜZDE 22 ARTTI

Salgın döneminde dünyada ihracatta 225 milyar doları aşan tarihi bir rakama ulaştık. Mart ayında da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 22 oranında arttı. Bizler küresel düzeyde yaşanan Emtia sıkıntısını en aza indirmek için çalışmalar yaptık. Tarım desteklerini 29 milyar liraya çıkardık. Enerji emtia fiyatlarındaki kötü günlerin geride kalması için umudumuz var. İhracatçılarımız yönelik tedbirler almaya devam ettik.

ENFLASYON İÇİN KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ

Dünya ekonomilerinin son dönemdeki en büyük sorunu artan enflasyon. Dünya karşı karşıya kaldığı enflasyonla mücadele etmek zorunda. Bizler Mart ayında yüze 61.1 seviyesine yükselen enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atmaktayız.

KKM 695 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Kur korumalı mevduat hesabı ile döviz kurunda stabilizasyon sağlandı. Enflasyon üzerindeki kur baskısını kaldırdık, bankacılık sistemimiz kuvvetlendi. Kur korumalı mevduat hesabında 596 milyar lira olan bakiye, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar Türk Lirasına ulaşmış durumda.

İhtiyaç olan temel problem giderilmiş oldu. Kur ve faiz sarmalından çıktık. Bu ülkedeki hiçbir girişimci enflasyonun üzerinde bir faizle işlem yapmıyor.

Yıl sonunda enflasyonun makul seviyelerde olmasını sağlayacağız. Döviz Kuru ve faizin üstesinden geldik. Yazın tarım ürünlerindeki artışla, Turizm gelirlerimiz beklentilerin üstesinde gelecek.

20 Aralık’ta döviz şuralara kadar gidecek diyenler vardı. Piyasa artık faiz oranlarının nerelerde olması gerektiğini görüyor. Enflasyonla ilgili yapılması gerekenleri yapacağız. Gıdada KDV oranlarını yüzde 1’e düşürdük. Fahiş Fiyat uygulayan işletmeleri yakinen takip ediyoruz. Enflasyon davranışlarda bir bozukluğa yol açmıştır. 40 bini yakın işletme saha denetimine tutulmuştur.