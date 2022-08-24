Bakan Özer: 136 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırıyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "136 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırmış oluyoruz. "

Milli Eğitim Bakanı Özer, Elmadağ ilçesindeki Hasanoğlan Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde anaokulları ve ana sınıfları için hazırlanan eğitim materyali ve donatım malzemelerinin illere uğurlanması törenine katıldı. Programda Bakan Özer'in yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç ve çok sayıda davetli de yer aldı.

Bakan Özer, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarına çok hızlı şekilde İstanbul'dan başladıklarını ve bu süreçte bazı ilkler yaşandığını söyleyerek, "Birincisi, milli eğitim tarihinde ilk kez tüm okullara bütçe göndermeye başladık. Bakanlık daha önce sadece ortaöğretim kurumlarına bütçe gönderiyor ama diğer anaokulu, ilkokul, ortaokula bütçeyi il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden gönderiyorduk. İlk kez okulların temizlik malzemesinden kırtasiye malzemesine, onarımından atölye donatımına ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tüm okullarımıza ilgili genel müdürlüklerimizin, temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüklerimiz bütçelerine gönderildi. Bu, milli eğitim tarihimizde yıllardan beri özlenen, konuşulan ama bir türlü uygulamaya sokulamayan bir adımdı. Gerçekten bu adımı atmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Okul yöneticilerinin, okulların ihtiyaçlarını karşılamak için kimseyle iletişim kurma gereği duymayacağını belirten Bakan Özer, yöneticilerin eğitim kalitesine odaklanması amacıyla önemli fırsata kavuştuğunu dile getirdi.

'YARDIMCI KAYNAK OLAYINI 1 YILDA ORTADAN KALDIRDIK'

Bakan Özer, ikinci önemli adım olarak da bu yıl yardımcı kaynak kitapların ücretsiz verileceğini açıklayarak, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda ders kitaplarının verimliliğiyle ilgili spekülasyonlar yapılmaya başlamıştı. Hemen bakanlık olarak tüm imkanlarımızı kullanarak yardımcı kaynak üzerine eğilmeye başladık. Yıllardan beri kronik olan, velilere ilave yükler yükleyen, aynı zamanda okullarımız, öğretmenlerimizin de bir şekilde sıkıntılı süreçlerle yüzleşmesine yol açan yardımcı kaynak olayını da 1 yıl gibi kısa sürede ortadan kaldırdık. Biz yola çıkarken '2022 yılının sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı çocuklarımızla buluşturacağız' dedik. Şu an itibarıyla 136 milyon kaynağı öğrencilerimize ulaştırmış oluyoruz. Yani eğitim- öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başladığı zaman çocuklarımızın masalarında sadece ders kitapları olmayacak, yardımcı kaynakların tamamı da basılı ve ücretsiz bir şekilde ulaştırılmış olacak. Sadece 12'nci sınıflara 20 farklı kaynak kitap hazırlattık. Bir sonraki eğitim öğretim yılında da ders kitaplarıyla yardımcı kaynakları birleştireceğiz."

Bakan Özer, bakanlık tarafından başlatılan, okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında; 1400 anaokulu ve 10 bin ana sınıfı için hazırlanan eğitim materyali ve donatım malzemelerinin sergilendiği alanı gezdikten sonra eğitim materyallerini taşıyan TIR'ları uğurladı.