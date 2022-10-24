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Bakan Özer: Eğitimin önündeki suni tüm engeller kaldırıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 milyona yakın derslik ve 1,2 milyon öğretmen sayısına ulaştıklarını belirtti.
Bakan Özer: Eğitimin önündeki suni tüm engeller kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yapımı tamamlanan Dede Korkut İlkokulu’nun açılış törenine katıldı. Burada konuşan Özer, okullaşma ile ilgili rakamları güncellediklerini belirterek, "5 yaştaki okullaşma oranı, yani okul öncesi eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu yeni dönemde en öncelikli alanlarımızdan biri. Bu ne için önemli? Eğitimde fırsat eşitliği için çok önemli. Aynı zamanda çocuklarımızın bilişsel ve bilişsel olmayan becerilerinin arttırılması için çok önemli. Aynı zamanda istihdamı artırmayla ilgili olarak çok önemli. Yani bir sürü boyutta faydası olan bir eğitim kademesi. 2000'li yıllarda 5 yaştaki okullaşma oranları sadece yüzde 11'di. Bugün yapılan yatırımlarla yüzde 95'e çıktı. İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,63'e geldi. Yani yüzde 100'e yaklaştı. Ortaokuldaki okullaşma oranlarımız yüzde 99,44'e ulaştı. O da yaklaşık yüzde 100. Ortaöğretimdeki 2000'li yıllardaki okullaşma oranı sadece yüzde 44'tü. Yani lise çağ nüfusunun sadece yarısı okullarda kendisine yer bulabiliyordu. Bugün gelinen noktada yüzde 95,06'ya ulaştı bu oranlar. Kız çocuklarının, kadınlarımızın okullaşmasıyla ilgili devasa bir adım atıldı. Ortaöğretimde kızlarımızın okullaşma oranları yüzde 39'du. Bugün yüzde 94,66'ya, yani yüzde 95'e ulaştı" dedi.

'EĞİTİM DEMOKRATİKLEŞTİRİLDİ'

Bu çalışmalar yapılırken üç çok kritik adım atıldığını belirten Özer, "Bir devasa okullar, destekler yapıldı. 2000'li yıllarda 300 binler seviyesindeyken bu ülkenin eğitimdeki derslik sayısı bugün 857 binleri aştı. Düşünün 1 milyona yakın dersliği olan bir eğitim sistemimiz var. Ve hala yapılmaya devam ediyor. Eğitim sisteminin en kritik niteliğinin iyiye doğru evirilmesinde en büyük katkıyı sağlayan öğretmen sayısı 500 binlerden 1.2 milyonlara geldi. Sadece fiziksel yatırımlar değil, aynı zamanda insan kaynağı öğretmenle ilgili de devasa yatırımlar yapıldı. Sadece çıplak binalar yapılmadı; binaların içleri, donatımları, laboratuvarları onlarla ilgili devasa yatırımlar yapıldı. İkinci boyutta eğitim ilk kez demokratikleştirildi. Eğitimin önündeki, vatandaşların çocuklarının, eğitimin önündeki oluşturulmuş suni tüm engeller kaldırıldı bu dönemde. Bir taraftan devasa yatırımlar yapılırken aynı zamanda eğitim toplumsal taleplere çok daha duyarlı hale getirildi, getirilmeye de devam ediyor. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların bulundukları noktalarda eğitime erişebilmeleriyle ilgili devasa yatırımlar yapıldı. Bugün 400 binin üzerinde özel eğitim öğrencimiz, ya okullarda kaynaştırma ve bütünleştirme olarak ya kendinden ayrılmış olan özel eğitim ve uygulama okullarında, meslek okullarında veyahut da gelemiyorsa evlerinde eğitimle buluşturuluyor. İşte bu yatırımlarla beşeri sermayenin niteliğinin artırılmasıyla ilgili devasa bir seferberlik gerçekleşmiş oldu" dedi. 

'YATIRIMLAR 2023 YILINDA DA DEVAM EDECEK'

1 yıl gibi kısa sürede yaklaşık 5 milyar liralık yatırımı Ankara'ya kazandırdıklarını vurgulayan Özer, "Ankara'ya gerçekten son 1 yıl içerisinde özel önem gösterdik. İnşallah, bunlar realize oldukça Ankara'da eğitimle ilgili çok daha farklı hikayeler ortaya çıkacak ve bu yatırımları yapmaya 2023'te de devam edeceğiz. Tek istediğimiz şey; çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve değerlerini yaşadığı bir okul ikliminde eğitim almalarını sağlayabilmek. Öğretmenlerimizin bu kadar güvenilir, sağlıklı bir ortamda çocuklarımızla buluşmasını sağlamak. Okul yöneticilerimizin dimdik ayakta durarak tüm ihtiyaçlarını MEB ile koordineli bir şekilde yürüttüğü bir mekanizmayla yönetim becerisini sürekli güçlendirmek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Özer ve beraberindekiler, kurdeleyi keserek okulun açılışını yaptı. Sınıfları gezen Bakan Özer, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti.

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