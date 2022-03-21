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Bakan Özer: Kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam ediyoruz

Elazığ'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Eğitim sistemimizde bulunan 855 bin dersliğin hiçbirisi yüz yüze eğitime ara vermeden eğitim-öğretime devam ediyor." dedi.
Bakan Özer: Kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret ve açılış için beraberindeki heyetle Elazığ'a geldi. Vali Ömer Toraman tarafından karşılanan Bakan Özer, kent merkezindeki Bahçekapı İlkokulu'nu ziyaret ederek, kütüphanesinin açılışını yaptı. Daha sonra valiliğe geçen Bakan Özer, şeref defterini imzaladı.

'SIKINTI OLMADAN DÖNEMİ BİTİRECEĞİZ'

Bakan Özer, yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Allah'a şükür şu ana kadar birinci dönemi nasıl yüz yüze eğitim ile kapattıysak, 7 Şubat'ta başlayan ikinci dönemi de aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Sağlık Bakanlığı, mart ayı itibariyle kurallarda bir değişiklik yaptı. Artık okulların bahçesinde maskeler kullanılmıyor. Sadece okul ortamında maske kullanılıyor. Aynı zamanda herhangi 1-2 vaka olduğu zaman artık sınıflarda yüz yüze eğitime ara vermiyoruz. Eğitim sistemimizde bulunan 855 bin dersliğin hiçbirisi yüz yüze eğitime ara vermeden eğitim-öğretime devam ediyor. Hakikaten bu 1,5 yıl aradan sonra tüm öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle birlikte başardığımız çok büyük bir başarı hikayesidir. Ben bu vesileyle her gittiğim yerde teşekkür ettiğim gibi Elazığ'ımızdaki tüm öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Maskeyle ders anlattılar, aşılama oranları gerçekten ülke ortalamasının çok üzerinde seyretti. Elazığ'daki öğrencilerimize çok teşekkür ederim maskeleri ile ders dinlediler. Velilerimize çok teşekkür ederim, okullarda çocukların kurallara uyması noktasında sürekli destek verdiler ve başarılı bir şekilde bu süreci, bu noktaya getirdik. İnşallah bundan sonra da hiçbir sıkıntı olmadan bu dönemi bitireceğiz"

Kaynak: Haber Kaynağı
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