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Bakan Özer: Köy okullarımızı yıl sonuna kadar onarımdan geçireceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, köy yaşam merkezlerinin sayısını 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi itibarıyla 1500'e çıkaracaklarını belirtti.
Bakan Özer: Köy okullarımızı yıl sonuna kadar onarımdan geçireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ankara'da Aydıncık Köy Yaşam Merkezi kursiyerlerinin 'Sertifika ve Kovan Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Özer'in yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da yer aldı. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak köy yaşam merkezleri projesini başlattıkları ve bu kapsamda köylerde atıl olan 7 bin okulu eğitimle tekrar buluşturmak istediklerini belirtti.

'1800 KÖYDE 20 BİN YAVRUMUZ ANA SINIFLARIYLA BULUŞTU'

Bakan Özer, anaokullarının açılması için bulunması gereken öğrenci sayısını 10'dan 5'e düşürdüklerini belirterek, "Sadece bu adımımızla 1800 köyümüzde 20 bin yavrumuz ana sınıflarıyla buluştu. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz sadece çağ nüfusuna eğitim vermiyoruz. Aynı zamanda yetişkinlerimize de halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde istedikleri eğitimleri düzenliyoruz. Dedik ki 'Bu halk eğitim merkezlerini de köye taşıyalım. Öyle bir eğitim binası teşekkül ettirelim ki yan tarafta yetişkin köylümüz eğitim alırken, diğer sınıfta da torunu veya çocuğu eğitim alsın'. Yani ilk kez bir eğitim kurumunun içinde yetişkinler ve çocuklarını, bir aileyi bir araya getirebilme amaçlı. Bu nedenle 'yaşam merkezi' adını verdik ve tüm Türkiye'de çalışmalara başladık" diye konuştu.

Bakan Özer, 520 köy yaşam merkezini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve bu sayıyı 12 Eylül 2022'de, 2022- 2023 eğitim ve öğretim dönemi itibarıyla 1500'e çıkaracaklarını söyleyerek, "2022 yılının sonuna doğru da ihtiyaç duyulan tüm köy okullarını hızlı şekilde bakım onarımdan geçirerek köylülerimizin, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Köylerdeki kadınlarımızın ürettiği şeyleri, biz halk eğitim merkezleri üzerinden köy yaşam merkezlerinde üreteceğiz. Tüm masrafları biz karşılayacağız ama kadınlarımız, kendi ürettiklerini kendileri satarak kazanç sağlayacak. Böylece eğitimle iş gücü piyasasını iç içe geçiren bir mekanizmayı hayata geçirmiş olacağız" dedi.

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