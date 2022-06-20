Bakan Özer'den 'özlük hakkı' açıklaması

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20-24 Haziran tarihlerini kapsayan dönemde Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek mesleki çalışma programı başlangıcında öğretmenlere yönelik videolu bir mesaj yayımladı.

Özer mesajında 2022 yılının ilk 5 ayında öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki ve kişisel gelişimine destek olmak amacıyla verilen belge sayısının geçen yıla göre yüzde 220 oranında arttığını ifade etti.

Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde müjdesini verdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu 14 Şubat 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 60 yıldır dile getirilen öğretmenlerimize yönelik müstakil bir meslek kanunu hayata geçirilmiş oldu. Bunun parçası olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu kanun ile öğretmenlik, özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmış oldu. Öğretmenlerimiz öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde kariyer basamaklarında ilerleyebilecek kazandıkları bu yeni unvanlarla uyumlu bir şekilde başta maaş artışı olmak üzere yeni özlük haklarına kavuşmuş olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek bugün başlayan ve 24 Haziran tarihinde tamamlanacak olan Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın açılışında öğretmen ve okul yöneticilerine bir mesaj yayımladı.

ÖBA ana sayfasına giren tüm kullanıcıları karşılayan mesajında Özer, Kovid-19 salgın koşullarında 2021-2022 eğitim öğretim yılını gerekli tüm önlemleri alarak yüz yüze eğitime ara vermeden tamamlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek eğitimin yüz yüze kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için göstermiş oldukları fedakârlıklardan dolayı öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.

"YENİ ÖZLÜK HAKLARINA KAVUŞMUŞ OLACAKLAR"

Yalnızca eğitim sisteminin değil bir toplumun da öğretmeni kadar güçlü olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

“Ne mutlu bizlere ki 1 milyon 200 bin öğretmeni ile güçlü bir eğitim kadrosuna sahibiz. Bakanlık olarak öğretmenlerimizi her açıdan desteklemek onların toplumdaki itibarlarını artırmak ve mesleki gelişimlerini sürekli kılmak en öncelik verdiğimiz alandır. Bu hususta bu yıl tarihî nitelikte gelişmelere tanıklık ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde müjdesini verdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu 14 Şubat 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 60 yıldır dile getirilen öğretmenlerimize yönelik müstakil bir meslek kanunu hayata geçirilmiş oldu. Bunun parçası olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu kanun ile öğretmenlik, özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmış oldu. Öğretmenlerimiz öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde kariyer basamaklarında ilerleyebilecek kazandıkları bu yeni unvanlarla uyumlu bir şekilde başta maaş artışı olmak üzere yeni özlük haklarına kavuşmuş olacaklar.”

Daha önce yıllık olarak düzenlenen öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinde yeni bir yaklaşımla 3 uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Bakan Mahmut Özer, “Birinci uygulamada Okul Temelli Mesleki Gelişim Programı’nı hayata geçirdik. Bu program ile her bir okulumuzun kendi öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçlarına cevap verebildiği bir sistem oluşturduk. Öğretmenlerimiz görev yaptıkları okul ortamında ihtiyaç duydukları eğitimleri alarak kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir eğitime katılma şansı buldular. İkinci uygulama olarak mesleki gelişim toplulukları oluşturduk. Bu uygulamayla öğretmenlerimizin meslektaşları, akademisyenler, alanında uzmanlar ile buluştuğu, tecrübelerini paylaştığı uygulama temelli bir eğitim yaklaşımını hayata geçirdik. Üçüncü yaklaşım olarak Öğretmen, Yönetici Hareketlilik Programı’nı hayata geçirdik. Bu program ise öğretmen ve yöneticilerimizin iyi örnekleri yerinde gördükleri ve kendi okullarına aktarabildikleri bir uygulamadır. Böylece öğretmenlerimiz ziyaret ettikleri okulun geliştirmiş olduğu olumlu kültürü kendi gözlem ve deneyimleriyle özümseme ve kendi okullarında hayata geçirme imkânı elde edeceklerdir.” diye konuştu.

"AMACIMIZ, KİŞİSEL VE MESLEKİ GİRİŞİMLERİNİ SÜREKLİ DESTEKLEMEKTİR"

Öğretmenlerin tüm bu uygulamalarda aktif olarak kullanacakları Öğretmen Bilişim Ağı’nın kurulduğunu da anımsatan Özer, "Öğretmen Bilişim Ağı, öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri için bir buluşma noktası olarak tasarlanarak iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaşmasına da katkı sunmaktadır. Gelinen noktada Bakanlığımızca öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerinin mesleki ve kişisel gelişimine destek olmak amacıyla verilen belge sayısı yüzde 220 oranında artmıştır. Ortaya konan tüm bu yaklaşımlarda amacımız, okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin sürekli yanında olarak siz değerli öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli desteklemektir." dedi.

Tüm bu programlarda kullanılmak için 2022 yılında bu alandaki bütçeyi 2021 yılına göre yaklaşık 35 kat artırdıklarını ifade eden Özer, mesleki çalışma programının başarılı geçmesinin temenni etti.