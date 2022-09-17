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Bakan Soylu: 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8-9 vilayette 120'nin altında teröristin kaldığını açıkladı.
Bakan Soylu: 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Tendürek Dağı'nın şimdi tertemiz olduğunu belirten Soylu, "Yine söylüyorum. Yine tekmil veriyorum. Hatay'dan, Mersin'den Adıyaman'a kadar, Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e kadar Amanos'lar, daha vardır. Yıllarca Suriye'den aktardıkları teröristlerle birlikte PYD ve PKK'nın oradaki en önemli, evet melanet yuvalarından birisi olmuştur. Tekmil veriyorum. Amanoslar tertemizdir." diye konuştu.

Soylu, şunları kaydetti:

"Yine size bir tekmil veriyorum. Evet bu ülkede Tunceli'den Kato Marinos'tan da Karadeniz'e kadar yıllarca Eren'imizi katleden, Ferhat başçavuşumuzu, Karadeniz'e yıllarca acaba bu PKK buraya nereden geldi diye endişeye sevk eden Karadeniz'in tamamı tertemizdir.

Devam ediyorum. Erzurum tertemizdir. Bingöl tertemizdir. Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı. Bir evladınız olarak söylüyorum. Her türlü riski alarak söylüyoruz. Kimseden korkmadan ve çekinmeden söylüyoruz. Allah nasip edecek Cumhuriyetin yüzüncü yılında, Cumhuriyetin birinci asrında 29 Ekim 2023'te bu ülkede bir tek terörist kalmayacak."

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