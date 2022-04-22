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Bakan Soylu açıkladı: Suriyelilere bayram izni olacak mı?

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul ve Bursa'daki saldırıların faillerinin tespit edildiğini açıkladı. Soylu, şu ana kadar 500 bin mültecinin geri döndüğünü duyurdu. Soylu, Suriyelilere bayram izni verilmeyeceğini belirtti.
Bakan Soylu açıkladı: Suriyelilere bayram izni olacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Türkiye terörle mücadelede çok önemli adımlar attı. Önceki dönemlerle kıyas kabul etmeyecek kadar önemli adımlar attı. Bugün yurt içinde terörist sayısı, terör örgütünün imkan ve kabiliyeti gittikçe daralıyorsa bunun en önemli sebebi 21. asrın başından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin tecrübelerinden iyi istifa ederek terörle mücadele konseptini ve anlayışını yeni bir mimariyle buluşturmasıdır.

"TERÖRİSTLER ARTIK MAĞARADA"

Terörist sayısı 150'ye düştü diye operasyonlar bitmiyor. Teröristlerin sızma kabiliyetini engellemeye çalışıyoruz. Terör örgütü kırsalda etkinliğini kaybetti. Artık mağaradadır ve çıkmaktan korkuyorlar. 

BURSA VE İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRILARI

Terör örgütünün talimatı şudur: Kırsalda bu hamleleri gerçekleştirme kabiliyetini kaybettiniz. Ses getirecek eylemler yapın. Özellikle metropolde tedirginlik oluşturarak bize bir alan açtırmaya çalışın. 

Elbette terör örgütü böyle düşünecek. Onlar öyle düşünürken biz de karşı operasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. 

FAİLLER TESPİT EDİLDİ

İstanbul'daki ses bombası boru tipli bir bomba. Bursa'daki daha ziyade el yapımı ve uzaktan kumandalı bir patlayıcı. Bazı hücreler var. Bazılarını çökertiyoruz, bazılarının da sürekli takibindeyiz. Bursa ve İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. İstanbul'dakini hemen tespit ettik. Biri MLKP diğeri DKP üyesi.

İstanbul'dakiyle 2019'da Adana'daki benzer olaylar. 

Dönem dönem bu tip çıkışlar yapmaya çalışırlar. Biz hiç operasyon yapmadan, örgütün operasyonel hamlelerini beklemiş olsaydık endişe ederdim. Şu anda emniyetten jandarmaya yurt içinde bütün istihbaratımız ciddi şekilde sahada ve mümkün olduğu tüm eylemlerin engellenmesi için de işin başındadır. 

SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ NASIL OLACAK?

Etrafımızdaki coğrafyanın karşı karşıya kaldığı bu zor durumdan Türkiye'nin etkilenmesini de kendilerine ait bir fırsat olarak niteleyerek bunu bir siyaset malzemesi haline getiriyorlar. 3 milyon 768 bin Suriyeli var Türkiye'de. Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz.

Önlem almasaydık kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi. Yurt içindeki tüm kaçak göçmenleri yakalıyoruz.

Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. 

SURİYELİLERE BAYRAM İZNİ YOK

Bizim orada iç içe olduğumuz bölgeler var. Ticaret yapılan bölgeler var. Ticari akışkanlık devam ediyor. Ama sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği, "Milletimiz madem bayramda oraya gidiyorlar, demek ki orası güvenli kalsınlar" diyorlardı. Yaklaşık 2-3 bayramdır pandemi sebebiyle biz bu girişleri önemli ölçüde durdurmuştuk zaten. 

İlk bayramlarda açmamızın sebebi şuydu: Oraları gitsinler görsünler. Çünkü güvenli bölgelerin durumunu bilmiyorlardı. Gittiler ve yüzde 60'ı kaldı. Sonraki bayramlarda gittiler ve geri döndüler. Bayramda gidenlerin sayısı da çok az. 

Geçen hafta itibariyle sınır geçişini yöneten valilere de bayram izni verilmeyecek dedik. Bayram izni verilmiyor. 

Türkiye bir göç istilasıyla karşı karşıya kalamaz. Ama biz Avrupa ve Amerika'ya baksak bizi göç istilasıyla karşı karşıya bırakacaklar. Bize Ukrayna'dan 95 bin insan geldi. Gelmelerinin sebebi ülkelerindeki savaş. Savaş bitecek ve geri dönecekler. Suriyeliler de oradaki karışıklık bitecek ve geri dönecekler. 

Geçen seçimde Suriyelilerin yüzde 30, 35'i oy kullandı. Suriye uyruklu 31 Mart itibariyle 200 bin 950 kişi vatandaş oldu. Bunlardan 87 bini çocuktur. 

İBB'DE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Türkiye bir hukuk devletidir. Kimse 'biz oy aldık, iktidara geldik' diyemez. Bizi iktidara getirirken bu millet Anayasa çerçevesinde ve bize tahsis edilen bütçe çerçevesinde iktidara geldik.

"Ben bir yanlış yaptım, bunu devlet denetlemezsin." Nasıl denetlemeyeceğim? Kurumlar hukuka uymazsa müeyyidelerle karşı karşıya kalır. 

Bugün doğu ve güneydoğuda huzur varsa, belediyeleri terörden temizlememiz bunun en önemli parçalarından bir tanesidir. 

(İBB'deki soruşturma) Terör örgütüyle irtibatlı kişilerin olduğu tespit edildi. Terör irtibatlarıyla ilgili biz sorumluyuz. 

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