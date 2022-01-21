Bakan Soylu, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bugün başlaması beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili tüm valiliklerin tekrar uyarıldığını ifade etti.

Olumsuzluklara karşı valiliklerin, il özel idarelerinin, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin (GAMER), 112 Acil Çağrı merkezlerinin, emniyet ve jandarma birimlerinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuza geçirildiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Bimekanlar dahil kimsesiz ve yaşlılarımızın ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi, Emniyet ve Jandarma HAYDİ ekiplerimizce sokak hayvanlarına her türlü mama desteği sağlanmaya devam edilmesi, tüm araçların, özellikle ağır vasıtalar başta olmak üzere kış lastiklerine dikkat edilmesi, kayan araçların yolları kapatmaması için derhal çekicilerle çekilmesi gibi birçok tedbir tekrar hatırlatılmıştır. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarılar, alınan tedbirler ve duyurular çerçevesinde dikkatli olmalarıdır. "